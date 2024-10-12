İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 44 Gözaltı

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu

İstanbul, Türkiye - Sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen kapsamlı uyuşturucu operasyonunda toplam 44 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Ekiplerinin Başarılı Operasyonu

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarına karışan "torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarını hedef aldı. Esenyurt ve Avcılar ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Büyük Miktarda Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Yapılan operasyonlar sonucunda, 10'u aranan şüpheliler de dahil olmak üzere toplam 44 kişi yakalandı. Adreslerdeki aramalarda, 9 kilo 816 gram çeşitli türde uyuşturucu madde, 624 uyuşturucu hap, elektronik likit esrar, 984 gram uyuşturucu madde emdirilmiş tütün, 5 hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 91 fişek, 7 tüfek kartuşu, 192 bin 295 lira, 1211 dolar, 500 avro ve 20 sterlin ele geçirildi.

Şüpheliler Emniyete Sevk Edildi

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürülerek işlemlere başlandı.