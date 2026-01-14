İstanbul'da Uyuşturucu ve Silahla Tehdit Suçlarından Aranan Firari Beyoğlu'da Yakalandı

Beyoğlu'nda 27 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında aranan bir firariyi yakaladı.

2021 yılında İstanbul'da meydana gelen "uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme" ve "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit" suçlarından hakkında 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 arama kaydı olan Necdet Ö.'nün izine ulaşan ekipler, firariyi 08 Şubat 2024'ten bu yana aranan kişi olarak Beyoğlu'nda yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Necdet Ö., gerekli adli işlemler için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Buradaki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

