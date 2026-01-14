TVHB Başkanı Eroğlu: Matmazel’in Kaybı Kalıcı Önlemlere Dönüşmeli

TVHB Başkanı Ali Eroğlu, Matmazel adlı köpeğin ölümünün geçici kalmaması, kalıcı önlemler, güçlü denetim ve caydırıcı yaptırımlar talep etti.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 13:37
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 13:55
Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Başkanı Ali Eroğlu, Ankara’da yaşanan ve 15 yaşındaki dişi köpek Matmazel’in yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan olayın "geçici bir hüküm olarak kalmaması" gerektiğini vurguladı. Eroğlu, kalıcı önlemler ile güçlü denetim ve caydırıcı yaptırımlar çağrısında bulundu.

Otopsi raporu ve olayın ayrıntıları

Eroğlu, Matmazel’in otopsi için Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesine gönderildiğini belirterek, alınan bilgilere göre otopsi raporunun köpeğin önce darbedildiğini, ardından kaçarken yürüyen merdivenlere takılarak hayatını kaybettiğini gösterdiğini kaydetti. Eroğlu, bu tür görüntülerin ve haberlerin toplum olarak son bulması gerektiğini ifade etti.

Eğitim ve bilinçlendirme çağrısı

Eroğlu, sahipsiz hayvanların 5199 sayılı Kanun kapsamında can olarak değerlendirildiğini hatırlattı. TVHB olarak 72 ilde il ve bölge odalarının bulunduğunu ve meslek yemini gereği tüm canlıların yaşamına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Geçen yıl İçişleri Bakanlığı tarafından bakımevi ve doğal yaşam alanları oluşturulmasına yönelik başlatılan çalışmaları olumlu bulduğunu belirten Eroğlu, kamu görevlileri başta olmak üzere toplumun her kesimi için hayvan hakları, refah şartları ve hayvan-insan ilişkileri konusunda eğitim ve bilinçlendirme gerektiğini söyledi.

Caydırıcı önlemler talebi

Eroğlu, bu tür olaylarda hem yasal hem adli tedbirlerin hızla devreye sokulması gerektiğini belirterek, şunları ifade etti: Yaşam hakkı hiçbir zaman pazarlık konusu olamaz. Bir toplumun uygarlık düzeyi, en savunmasız canlıların nasıl korunduğuyla ölçülür. Matmazel adlı köpeğin kaybı geçici bir hüküm olarak kalmamalı; bunun yerine kalıcı önlemler, güçlü denetim mekanizmaları ve caydırıcı yaptırımlar hayata geçirilmelidir.

TÜRK VETERİNER HEKİMLER BİRLİĞİ (TVHB) BAŞKANI ALİ EROĞLU

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

