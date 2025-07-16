İstanbul'da 'Vatan Sevgisi' Tiyatro Oyunu Seyirciyle Buluştu

İstanbul'da 'Vatan Sevgisi' Tiyatrosu

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Güzel İşler Fabrikası tarafından sahnelenen 'Vatan Sevgisi' tiyatro oyunu, Fatih Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde kadın izleyicilerle buluştu. Bu özel gösterim, 15 Temmuz 2016 gecesi milletin direniş destanını, vatan sevgisi, milli irade ve toplumsal birlik temaları etrafında yorumlamayı amaçlıyor.

Oyun Hakkında

GİF tarafından hazırlanan 'Vatan Sevgisi', kadınların milli iradedeki rolünü vurgulayarak, 15 Temmuz'un taşıdığı tarihsel ve toplumsal önemi genç kuşaklara aktarıyor. Özellikle o gece sokağa çıkarak direnişe katılan ve cesaretleriyle hafızalarda yer eden kadınların hikayeleri, oyunun merkezinde yer alıyor.

Oyuncular ve Yönetmenlik

Şule Temel'in yazdığı oyunu, Fatmanur Demirci ve Sümeyya Koç yönetiyor. Oyun kapsamında Rümeysa Bilgin şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'i canlandırırken, diğer oyuncular arasında Hatice Büşra Turp, Büşra Temel, Büşra Aktaş ve daha birçok isim yer alıyor.

Proje Hakkında Görüşler

TÜRGEV Eğitim Hizmetleri Departmanı Genel Müdür Yardımcısı Semanur Batcı, bu projede genç kızların tiyatro eğitimi aldıktan sonra sahneye çıktıklarını belirterek, "Tamamı 15 Temmuz'u duymuş, dinlemiş veya yaşamış kişilerden oluşuyor. Buradaki amaçlarımızdan biri hafızamızı diri tutmaktı" ifadelerini kullandı.

Vatan Sevgisi Teması

Batcı, gençler tarafından yazılan senaryonun vatan sevgisi üzerine yoğunlaştığını ve bu tür etkinliklerin devam ettirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. "15 Temmuz'un da gündemimizde, hafızalarımızda diri tutulması gerektiğini düşündüğümüz için 'Vatan Sevgisi' oyununu bilinçli seçtik" diyerek, bu bilincin genç nesillere aktarılması için projenin önemini aktardı.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Güzel İşler Fabrikasınca (GİF) hazırlanan "Vatan Sevgisi" tiyatro oyunu, Fatih Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde kadın seyircilerle buluştu.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Güzel İşler Fabrikasınca (GİF) hazırlanan "Vatan Sevgisi" tiyatro oyunu, Fatih Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde kadın seyircilerle buluştu.