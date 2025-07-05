İstanbul'da Yabancı Diplomatlarla Türk Dış Politikası Ortaya Kondu

İstanbul'da "Yabancı Diplomatların Gözünden Türk Dış Politikası" Programı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Dış İlişkiler Birimi tarafından düzenlenen "Yabancı Diplomatların Gözünden Türk Dış Politikası" temalı programların ikincisi, Arnavutköy'de gerçekleştirildi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, partinin Arnavutköy İlçe Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen programda Sudan İstanbul Başkonsolosu Osama Dirar, teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Başkonsolos Dirar, burada yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağlara dikkat çekti. Osmanlı mirasının Sudan'da derin etkiler bıraktığını ifade eden Dirar, Sudan halkının Türkiye'de kendini evinde gibi hissettiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin, Afrika politikası alanında yeni bir sayfa açtığını belirten Dirar, Türkiye'nin yaklaşımının insani ve kazan-kazan ilkesine dayandığını vurguladı.

Dirar, Türkiye'nin Afrika'da sömürgeci olmayan tek aktör olarak öne çıktığını aktararak, "Afrika'ya gelip almadan veren tek beyaz ırk Türklerdir," ifadesini kullandı.

Bölgesel sorunlara da değinen Dirar, bazı komşu ülkelerden gelen ayrılıkçı hareketlere karşı Türkiye'nin üstlendiği arabuluculuk rolünün, Sudan halkı tarafından takdirle karşılandığını ve bu nedenle Türkiye'ye gönülden bağlı olduklarını belirtti.

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Dr. Fatih Tuna da programda yaptığı konuşmada, Dış İlişkiler Başkanlığı olarak, dış politikalarının dünyadaki yansımalarını yabancı diplomatların gözünden dinleyebilecekleri bu tür programları kıymetli bulduklarını ifade etti. Tuna, "Bugün Türkiye denince en güçlü alanlardan biri olarak dış politika öne çıkıyor. Ancak bu başarıyı çoğunlukla biz anlatıyoruz. Bu kez bir diplomatın, bir yabancı gözlemcinin bakış açısından dinlemek istedik." diye konuştu.

Programda ayrıca, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek ve çok sayıda teşkilat mensubu da katıldı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Dış İlişkiler Birimi'nce düzenlenen, "Yabancı Diplomatların Gözünden Türk Dış Politikası" temalı programların ikincisi, Arnavutköy'de gerçekleştirildi. AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen programda Sudan İstanbul Başkonsolosu Osama Dirar, teşkilat mensuplarıyla buluştu.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Dış İlişkiler Birimi'nce düzenlenen, "Yabancı Diplomatların Gözünden Türk Dış Politikası" temalı programların ikincisi, Arnavutköy'de gerçekleştirildi. AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen programda Sudan İstanbul Başkonsolosu Osama Dirar, teşkilat mensuplarıyla buluştu.