İstanbul'da Yağış Etkili: Trafikte Yoğunluk Yüzde 47

İstanbul'da sabah etkili olan yağmur sıcaklıklarda düşüşe yol açtı; trafik yoğunluğu saat 09.35'te yüzde 47 olarak ölçüldü.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 09:41
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 09:41
İstanbul'da yağış etkili oluyor

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur, kent genelinde sıcaklıklarda belirgin bir düşüşe neden oldu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlar ve çatı altlarında yağışın dinmesini beklerken, toplu taşıma kullanıcıları duraklar ve iskelelerde korunmaya çalıştı.

Bazı kişiler başlarına tuttukları giysi ve çantalarla yağmurdan korunmaya çalışırken, Galata Köprüsü üzerinde yağmura rağmen balık tutan vatandaşlar dikkati çekti.

Trafik ve ulaşım

Yağışlı hava, bazı bölgelerde ulaşımı olumsuz etkiledi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Yakası yönünde ve TEM Otoyolu Dudullu Kavşağı'nda yoğunluk yaşandı.

İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 09.35 itibarıyla yüzde 47 olarak ölçüldü.

Sürücüler ve vatandaşlar, yağışlı hava koşullarına karşı tedbirli olmaya devam ediyor.

