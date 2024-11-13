İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında 4 Şüpheliye Yakalama Kararı Çıktı

İstanbul'da yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, yurt dışında bulunan 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturma; bazı tanınmış isimler ve sosyal medya fenomenlerinin yer aldığı 23 kişilik şüpheli listesiyle devam ediyor.

Yurt Dışındaki Şüpheliler Hakkında Karar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bu soruşturmada, Aydoğan Duru, Ramiz Nurçin, Umut Karahan ve Batuhan Kesgin isimli sosyal medya fenomenlerinin yurt dışında olduğu tespit edilerek, bu isimler hakkında yakalama kararı talep edildi.

Sosyal Medya Hesaplarına Erişim Engeli

Savcılığın talebi üzerine, eski futbolcu Batuhan Karadeniz ile birlikte 4 zanlının sosyal medya hesaplarına da erişim engeli getirildi. Ayrıca, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’ı Malta'ya götüren ve reklam videosu çeken Cenk Pekkan ile Ünal Orhan hakkında da yakalama kararı talep edildi.

Önceki Gelişmeler ve Gözaltılar

Soruşturma kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermiş, operasyonda aralarında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’in de bulunduğu 16 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu, diğerlerinin ise aranmasına devam edildiği bilgisi alınmıştı.

Tutuklama ve Adli Kontrol Kararları

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında ev hapsi kararı verilmiş, 12 kişi tutuklanmış ve 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.