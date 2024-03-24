İstanbul'da yeni metro hattı hizmete girdi! Vatandaşlar ilgi gösterdi

İstanbul'da ulaşımı kolaylaştırmak ve şehri modern raylı sistem ağlarıyla donatmak adına yapılan çalışmalar kapsamında, bu yılın ilk çeyreğinde 34 kilometrelik 4 yeni metro hattı hizmete alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapılan açıklamada, İstanbul'da hizmete giren yeni hatların kısa sürede 900 binin üzerinde vatandaş tarafından kullanıldığını belirtti.

Yeni Hatlar İstanbulluların Trafik Sorununa Çözüm Oluyor

Bakan Uraloğlu, İstanbul'da hayata geçirilen yeni metro hatlarıyla trafik sorununa çözüm sunulduğunu ve vatandaşların yaşamını kolaylaştırdıklarını ifade etti. Şehir genelinde hizmete giren metro hatlarıyla birlikte, İstanbul'un modern ve geniş kapsamlı bir raylı sistem ağına kavuştuğu vurgulandı.

Yatırımlar Devam Ediyor, İstanbul'un Metro Ağı Genişliyor

Bakanlık tarafından gerçekleştirilen projelerle İstanbul'un raylı sistem uzunluğunun arttığını dile getiren Uraloğlu, şu ana kadar hizmete sunulan metro hatlarıyla birlikte kentin trafik yükünün hafiflediğini belirtti. Ancak, şehrin daha fazla metro hattına ihtiyacı olduğunu vurgulayan Uraloğlu, gelecek dönemde yapılacak yatırımlarla İstanbul'un ulaşım altyapısının daha da güçleneceğini ifade etti.

İstanbul'un Geleceği İçin Hızla Büyüyen Metro Ağı

İstanbul'un hızla büyüyen nüfusu ve artan ulaşım ihtiyaçları göz önüne alındığında, şehrin geleceği için genişleyen metro ağıyla birlikte daha modern ve etkili bir ulaşım sistemi oluşturulması gerektiği belirtiliyor. Bu kapsamda yapılan çalışmaların devam edeceği ve İstanbul'un metro ağının daha da genişleyeceği öngörülüyor.

Yatırımların Hız Kesmeden Devam Edeceği Bildirildi

Uraloğlu, yapılan açıklamada, İstanbul'un ulaşım altyapısını güçlendirmek adına yapılan yatırımların hız kesmeden devam edeceğini ve şehrin geleceğini şekillendirecek önemli projelerin hayata geçirileceğini dile getirdi. Bu çerçevede, İstanbul'un raylı sistem ağının daha da genişleyeceği ve vatandaşların daha konforlu bir ulaşım imkanına kavuşacağı belirtildi.

Hizmete Giren Hatlar:

Bakırköy Sahil- Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Hattı

Gayrettepe- Kağıthane Metro Hattı

Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı

Yolcu Sayıları:

Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı: 9 günde 359 bin 226 yolcu

Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı: 1,5 ayda 278 bin 127 yolcu

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı: 1 ayda 260 bin 408 yolcu

Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı: Birkaç günde 6 bin yolcu