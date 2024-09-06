İstanbul'da Yerel Suç Orgütlerine Karşı Büyük Operasyon: 23 Tutuklama

İstanbul'da Yerel Suç Örgütlerine Operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen "Kuyu-22" operasyonları sonucunda yerel organize suç örgütlerine yönelik önemli bir mücadele gerçekleştirildiğini bildirdi.

23 Şüpheli Yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı'nın koordinasyonunda yapılan bu operasyonlarda, Sancaktepe, Bağcılar, Fatih, Güngören, Büyükçekmece, Başakşehir, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde 13 ayrı eylem düzenledikleri tespit edilen toplam 23 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon Sonuçları

Operasyonlar sonucunda, 2 savunma tipi el bombası, 7 ruhsatsız tabanca, bir otomatik silah, bir GPS takip cihazı, ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile birlikte bir çalıntı otomobil ele geçirildi.

Kayıt Altına Alınan Eylemler

Yakalanan şüphelilerin, çeşitli tarihlerde iş yerlerine ve araçlara yönelik kurşunlama, el bombası ve ses bombası atma gibi eylemleri gerçekleştirdiği belirtiliyor.

Bakan Yerlikaya'nın Açıklamaları

Yerlikaya, bu konuda şunları ifade etti: "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, organize suç örgütleri sokaklarımızda barınamayacaklar. Hepsini tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." Ayrıca, operasyonlara ilişkin görüntüleri de sosyal medya üzerinden paylaştı.