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İstanbul'da Yılın İlk 3 Ayında 41 Milyon Muayene Hizmeti Sağlandı

İstanbul'da 2025'in ilk 3 ayında 41 milyon muayene hizmeti sunulurken, sağlık tesislerinde önemli artış kaydedildi.

Yayın Tarihi: 30.04.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 14:10
İstanbul'da Yılın İlk 3 Ayında 41 Milyon Muayene Hizmeti Sağlandı

İstanbul'da Sağlık Hizmetlerinde Rekor Artış

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, 2025 yılının ilk 3 ayında, 15 milyon 701 bin 602 kişilik nüfusa, sağlık tesislerinde toplam 40 milyon 913 bin 514 muayene hizmeti sunulduğunu açıkladı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,8 oranında bir artış göstermektedir.

Bakırköy'de basın mensuplarıyla bir araya gelen Güner, İstanbul'daki sağlık hizmetlerinin 53 kamu, 144 özel, 6 kamu üniversitesi ve 12 vakıf üniversitesi hastanesi olmak üzere toplam 215 hastane aracılığıyla sunulduğunu belirtti.

Birinci Basamak Sağlık Hizmeti ve Ameliyatlar

Ayrıca, 1089 Aile Sağlığı Merkezi (ASM) ve 4918 Aile Hekimliği birimi de kesintisiz birinci basamak sağlık hizmetleri vermektedir. Günlük 659 bin 895 muayene gerçekleştirilen ilimizde, vatandaşlar yılın ilk 3 ayında sağlık tesislerine ortalama 3 kez başvurmuştur.

Güner, sağlık hizmetlerinin yüzde 78'inin kamu sağlık tesislerinde gerçekleştirildiğini ve en çok muayene yapılan branşların iç hastalıkları, çocuk hastalıkları, kadın doğum, göz ve ortopedi olduğunu aktardı. İstanbul'da, yılın ilk 3 ayında toplam 596 bin 671 ameliyat yapıldığını ve günlük ortalama 9 bin 624 ameliyat gerçekleştirildiğini ifade etti.

Kansere Yönelik Tarama Artışı

2025 yılının ilk 3 ayında yapılan kanser tarama sayılarında da önemli bir artış görüldü. Toplamda 46 bin 110 servis kanseri taraması, 44 bin 561 kolorektal kanser taraması ve 20 bin 532 meme kanseri taraması yapıldı. Geçen senenin aynı dönemine göre kanser taramalarında yüzde 57'lik bir artış kaydedildi.

Dakik, Lücu ve Afet Dayanıklılığı

İstanbul'un olası büyük bir deprem riskine karşı, 2016-2025 yılları arasında gerçekleştirilen projelerle, 25 sağlık tesisinde toplam 14 bin 224 yatak kapasitesi oluşturulmuştur. Yeni sağlık tesisleri, yalnızca kapasite artışıyla değil, ileri teknolojik donanımları ve afet dayanıklılıkları ile de dikkat çekmektedir.

Doç. Dr. Güner, 100 yatak üzeri yeni hastanelerde sismik izolatörlerin kullanımının zorunlu hale geldiğini belirtti ve bu sayede kritik alanların deprem anında bile kesintisiz hizmet verebilecek şekilde tasarlandığını vurguladı. İstanbul'daki sağlık tesislerinin yüzde 80'i depreme dayanıklı hale getirilmiştir.

Bakırköy'de basın mensuplarıyla bir araya gelen İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre...

Bakırköy'de basın mensuplarıyla bir araya gelen İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bakırköy'de basın mensuplarıyla bir araya gelen İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre...

Bakırköy'de basın mensuplarıyla bir araya gelen İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, gazetecilerin sorularını cevapladı.

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