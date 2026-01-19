İstanbul’da Yoğun Kar: Beylikdüzü Drone ile Havadan Görüntülendi

İstanbul’da Yoğun Kar Beylikdüzü’nden Havadan Görüntülendi

Drone görüntüleri kenti beyaza bürüdü

İstanbul’da sabaha kadar etkili olan kar yağışı, Beylikdüzü ilçesinde drone ile havadan kaydedildi. Görüntülerde kentin birçok noktasında etkili olan beyaz örtü ve devam eden yağış açıkça görülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerin ardından, İstanbul genelinde kar yağışı etkili oldu. Sabah erken saatlere kadar devam eden yağış, özellikle açık alanlarda yolları, araçları ve çatıları beyaza bürüdü.

Drone görüntülerinde yoğun kar nedeniyle örtü oluşan yollar, park halindeki araçlar ve karla kaplanan çatılar dikkat çekiyor. Görüntüler aynı zamanda yağışın devam ettiğini de yansıtıyor.

