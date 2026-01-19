İstanbul’da Yoğun Kar: Beylikdüzü Drone ile Havadan Görüntülendi

İstanbul’da sabah saatlerine kadar süren kar yağışı, Beylikdüzü’nde drone ile havadan görüntülendi; yollar, araçlar ve çatılar beyaza büründü.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 07:55
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 07:55
Drone görüntüleri kenti beyaza bürüdü

İstanbul’da sabaha kadar etkili olan kar yağışı, Beylikdüzü ilçesinde drone ile havadan kaydedildi. Görüntülerde kentin birçok noktasında etkili olan beyaz örtü ve devam eden yağış açıkça görülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerin ardından, İstanbul genelinde kar yağışı etkili oldu. Sabah erken saatlere kadar devam eden yağış, özellikle açık alanlarda yolları, araçları ve çatıları beyaza bürüdü.

Drone görüntülerinde yoğun kar nedeniyle örtü oluşan yollar, park halindeki araçlar ve karla kaplanan çatılar dikkat çekiyor. Görüntüler aynı zamanda yağışın devam ettiğini de yansıtıyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

