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İstanbul'da Yol Vermeyen Sürücünün Lastiklerini Patlatan Şoförün Olayı Kameralara Yansıdı

İstanbul'da bir sürücü, trafikte kendisine yol vermeyen diğer sürücünün aracının lastiklerini bıçakla patlattı.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 15:19
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 15:19
İstanbul'da Yol Vermeyen Sürücünün Lastiklerini Patlatan Şoförün Olayı Kameralara Yansıdı

İstanbul'da Trafik Tartışması Bıçaklı Olayla Sonuçlandı

İstanbul'un Eyoğlu semtinde meydana gelen ilginç olayda, bir sürücü, kendisine yol vermeyen diğer sürücünün aracının lastiklerini bıçakla patlattı. Bu sıradaki anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayın Gelişimi

Firuzağa Mahallesi'nde iki sürücü, park edilmiş araçlarla dolu bir yolda karşı karşıya geldi. Yolda her iki araç da birbirinin geçmesine imkan tanımadığından, sürücülerden biri geri gitmesini bekliyordu.

Aracından inen bir sürücü, diğeriyle karşılıklı olarak geri gitmesi için konuştu ancak diğer sürücü yerinden kıpırdamadı. Sinirlenen sürücü, geri hareket etmeyen sürücünün aracının lastiklerine bıçakla saldırarak lastiklerini patlattı.

Kamera Görüntüleri Olayı Belgeliyor

Olay anı, bir vatandaş tarafından kaydedildi ve sosyal medyada yayımlandı. Görüntülerde, aracından inen sürücünün, diğer aracın camlarına vurduğu ve sonrasında lastiklerini bıçakla patlattığı açıkça görülüyor.

Bu tür olayların trafik güvenliği açısından son derece tehlikeli olduğunu vurgulamak gerekir. Sürücülerin sakin kalmaları, trafik kurallarına uymaları ve tartışmalarını büyütmemeleri önemlidir.

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