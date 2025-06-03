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İstanbul'da Yolsuzluk Soruşturmasında 38 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul'daki yolsuzluk soruşturmalarında gözaltına alınan 38 kişi, adliye işlemleri için sevk edildi.

Yayın Tarihi: 03.06.2025 07:50
Güncelleme Tarihi: 03.06.2025 07:50
İstanbul'da Yolsuzluk Soruşturmasında 38 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul Merkezli Yolsuzluk Soruşturmalarında Gözaltılar Devam Ediyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dört ayrı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 38 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Soruşturmalar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile çeşitli belediyelere yönelik yapılan incelemeleri kapsamaktadır.

Gözaltına Alma Süreci

Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Öne Çıkan İsimler ve Operasyon Detayları

Soruşturma çerçevesinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin gibi tanınmış isimlerin de bulunduğu toplam 33 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Operasyon kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen bazı zanlıların yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Firari durumdaki zanlıların tespiti ve yakalanması için ekiplerin etkin çalışmaları sürüyor.

İstanbul merkezli 4 ayrı yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Büyükçekmece Belediye...

İstanbul merkezli 4 ayrı yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün de aralarında olduğu 38 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul merkezli 4 ayrı yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Büyükçekmece Belediye...

İstanbul merkezli 4 ayrı yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün de aralarında olduğu 38 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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