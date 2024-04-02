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İstanbul'daki 16 katlı binadaki yangın 4 can aldı! Çok sayıda yaralı var

İstanbul Beşiktaş’ta, 16 katlı bir binada çıkan yangında, 4 kişi yaşamını yitirdi. 5’i ağır şekilde olmak üzere 12 kişinin de yaralandığı bilgisi verildi.

Yayın Tarihi: 02.04.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 14:53
İstanbul'daki 16 katlı binadaki yangın 4 can aldı! Çok sayıda yaralı var

İstanbul’da Beşiktaş’a bağlı olan Gayrettepe Mahallesi, Gündoğdu sokaktaki, 16 katlı bir binada, nedeni henüz belirlenemeyen bir durumdan dolayı yangın çıktı. İhbar ile olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri 31 araç ve 68 personel ile yangına müdahalede bulundu.

İstanbul Valiliği’nden açıklama

Yaşanan yangınla ilgili olarak İstanbul Valiliği bir açıklamada bulundu. Valilikte yapılan açıklamaya göre Gayrettepe Mahallesi, Gündoğdu sokaktaki, 16 katlı bir binanın eksi 1 ve eksi 2 katında yer alan eğlence merkezinde yangın çıktı. Çıkan yangının ise henüz nedeninin belirlenemediği ifade edildi.

4 kişi hayatını kaybetti

Çıkan yangın nedeniyle, ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği, 5’i ağır olmak üzere 12 kişinin de yaralandığı bilgisi verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı da belirtildi.

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