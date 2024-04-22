İstanbul’daki havalimanlarında yolcu sayısı yüzde 13 oranında arttı: Yılın ilk çeyreğinde 27 milyonun üzerinde yolcu

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre yılın ilk çeyreğinde, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda toplamda 27 milyon 104 bin 54 yolcunun seyahati gerçekleşti. 2023’te aynı dönemdeki uçuşlara göre bu yıl yüzde 13 oranında bir artış kaydedildi.





Hava yolu şirketleri, yolcu sayısındaki bu artışların, turizm sezonunda daha da artacağını öngörüyor.

En çok yolcu dış hatlarda

Elde edilen verilere göre Ocak-Mart öneminde, İstanbul Havalimanı’ndan toplamda 17 milyonun üzerinde yolcu uçuş yaptı. Yolcuların 3 milyon 558 bin 813’ü iç hatlarda, 14 milyon 113 bin 158’i ise dış hatlarda yolculuk yaptı.

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan ise Ocak-Mart döneminde toplam 9 milyon 432 bin 83 yolcu seyahat etti. Bu yolcuların 5 milyon 137 bin 115’i dış hatlarda, 4 milyon 294 bin 968’i ise iç hatlarda yer aldı.



