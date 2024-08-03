İstanbul'daki İnşaat Alanında Trajik Kaza: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

İstanbul'da İnşaat Alanında Kaza

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, inşaat alanında yaşanan trajik bir kaza sonucunda bir işçi yaşamını yitirdi. Rumeli Hisarı Mahallesi'ndeki Bebek Yolu Sokak'ta meydana gelen olayda, hafriyat kamyonu yük indirirken dengesini kaybederek yan yattı.

Olayın Detayları

Kamyonun sürücüsü Serdar Ö. yönetimindeki hafriyat kamyonu, kasasını kaldırdığı esnada yan yatarak inşaat işçisi Abdülkadir Doğan (44) aracın altında kalmasına neden oldu. Olayı görenlerin hızla durumu yetkililere bildirmesi üzerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

İlk Müdahale ve Sonrası

İtfaiye ekipleri, Doğan'ı kamyonun altından kurtarırken, yapılan sağlık kontrolleri sonrasında işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Abdülkadir Doğan’ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamyon Şoförü Gözaltına Alındı

Olayın ardından kamyon şoförü Serdar Ö., polis tarafından gözaltına alınarak Fatih Sultan Mehmet Polis Merkezi'ne götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Sarıyer Rumeli Hisarı Mahallesi Bebek Yolu Sokak'taki bir inşaat alanında yük indiren Serdar Ö. yönetimindeki hafriyat kamyonu kasasını kaldırırken yan yattı. Bu sırada kamyonun yanında bulunan inşaat işçisi Abdülkadir Doğan (44) aracın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kamyonun altından çıkarılan Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Sarıyer Rumeli Hisarı Mahallesi Bebek Yolu Sokak'taki bir inşaat alanında yük indiren Serdar Ö. yönetimindeki hafriyat kamyonu kasasını kaldırırken yan yattı. Bu sırada kamyonun yanında bulunan inşaat işçisi Abdülkadir Doğan (44) aracın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kamyonun altından çıkarılan Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.