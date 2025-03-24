İstanbul'daki Irak Başkonsolosluğu'na Saldırıda 12 Zanlı Yakalandı

İstanbul'da Silahlı Saldırı: 12 Zanlı Gözaltında

Şişli'de yer alan Irak'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na motosikletle gelen 2 şüphelinin uzun namlulu silahlarla düzenlediği saldırıya ilişkin toplam 12 zanlı gözaltına alındı. Saldırı, 21 Mart Cuma günü Esentepe Mahallesi'nde gerçekleşti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, motosikletle konsolosluk önüne gelen ve silahlı saldırı gerçekleştiren zanlıların peşine düştü. Yapılan incelemelerde, Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza yapan Ö.Ç. ve 18 yaşından küçük S.H.'nin saldırının failleri olduğu belirlendi. Bu iki şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis ekipleri, derinleştirdiği araştırmalar sonucunda, bir suç örgütünün Silivri'deki hücre evi olarak kullandığı villada F.K., F.Ş. ve H.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Ayrıca, saldırıyla bağlantılı olarak M.C.K., S.Ö., Ü.M.S., K.B. ve K.K. isimli zanlılar ile konaklamalarına yardımcı olan Y.A. da ele geçirildi.

Saldırıyı planlayıp azmettirdiği tespit edilen B.E. ise Şişli'de düzenlenen bir operasyonda yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde, saldırıda kullanılan uzun namlulu silahlar ve çalıntı motosiklet ile suç örgütü üyelerine ait otomobiller ele geçirildi.

Toplam 12 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Olayın Gelişimi

Şişli'deki Irak Başkonsolosluğu'na 21 Mart'ta, motosikletle gelen 2 şüpheli, uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Olaydan sonra zanlılar motosikletle kaçtıkları sırada yaralanan olmamıştı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için derhal polis ekipleri tarafından çalışma başlatılmıştı.