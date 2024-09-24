DOLAR
34,11 0,03%
EURO
38,17 -0,5%
ALTIN
2.921,22 -1,3%
BITCOIN
2.188.522,23 -1,21%

İstanbul'daki Özel Bakım Merkezinde Kötü Muamele Olayı: Bakanlık'tan Açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul'daki özel bakım merkezinde kötü muameleyle ilgili incelemelere başladı.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 22:48
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 22:48
İstanbul'daki Özel Bakım Merkezinde Kötü Muamele Olayı: Bakanlık'tan Açıklama

Özel Bakım Merkezindeki Kötü Muameleye İlişkin Açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul'da bulunan bir özel bakım merkezinde engelli bireylere yönelik kötü muamele iddialarına ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Müfettiş Görevlendirildi

Bakanlık, inceleme sürecinin başlatıldığını ve müfettişlerin atanarak detaylı bir araştırma gerçekleştirildiğini bildirdi. Buna ek olarak, olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

Görüntüler Üzerine Harekete Geçildi

Özel bakım merkezine dair bazı basın organlarında yer alan kötü muamele görüntüleri, bu açıklamanın yapılmasına sebep oldu. Bakanlık, il müdürlüğü ekiplerinin bakım merkezinde incelemelerde bulunduğunu ve görüntülerdeki iki personelin iş akdinin derhal feshedildiğini duyurdu.

Bakanlığın İfadeleri

Bakanlığın açıklamasında, "Detaylı inceleme için müfettiş görevlendirilmiş ve bu şahıslarla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. İhmali olan kişilerin en yüksek cezayı alması için hukuki süreci yakından takip edeceğiz." şeklinde ifadeler yer aldı.

Bu tür olayların tekrar etmemesi adına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu süreçte atacağı adımlar merakla bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

En Yüksek Promosyon Veren Bankalar Belli Oldu! Emekliye 24 Bin TL Promosyon Fırsatı: İşte Banka Banka Promosyonlar

Reeder ReeV Fancy Özellikleri ve Fiyatı Tanıtıldı: Yerli Elektrikli Otomobil Yollara Çıkıyor!

Herkes Ocak ayını bekliyordu.. Asgari ücrete 3. zam! Toplam 35 bin lira açıklandı

MEB 30 Bin Temizlik Personeli Alımı Başvuruları Başladı! Bu İllerde Yaşayanlara Müjde: İşte Başvuru Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in 79. BM Genel Kurulundaki Çarpıcı Açıklamaları
2
Buika Türkiye’de Müzikseverlerle Buluştu
3
Lübnan'daki Göç Hareketleri: İsrail Bombardımanı Sonrası Güvenli Bölgelere Kaçış
4
Uşak'ta Trafik Kazası: Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti
5
Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın Vurulma Anı Güvenlik Kamerasında! Kahreden Detay Ortaya Çıktı
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan ile Görüşerek Normalleşme Sürecini Destekledi
7
Muğla'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: Kurtarılanlar ve Gözaltılar

MARKA Memur Alımı Başvuruları Sona Eriyor! KPSS Şartı Yok, Kaçırmayın!

En Yüksek Promosyon Veren Bankalar Belli Oldu! Emekliye 24 Bin TL Promosyon Fırsatı: İşte Banka Banka Promosyonlar

Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 255 TL'den 140 TL'ye, Maylo 32'li Tuvalet Kağıdı 320 TL'den 190 TL'ye Düştü: Migros'ta Büyük Eylül Sonu İndirimleri Başladı!

KPSS 60 Puan Yeterli! O Belediyede Memur Alımı Başvuruları Başladı: İşte Başvuru Detayları

Reeder ReeV Fancy Özellikleri ve Fiyatı Tanıtıldı: Yerli Elektrikli Otomobil Yollara Çıkıyor!

MEB 30 Bin Temizlik Personeli Alımı Başvuruları Başladı! Bu İllerde Yaşayanlara Müjde: İşte Başvuru Şartları

25 Eylül 2024 Çarşamba Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri İçin Ocak 2025’te Zam ve Refah Payı Müjdesi! Enflasyon Zammı ve Taban Aylık Artışı Yolda

2023 Model Fiat Marka Otomobil İcradan Uygun Fiyattan Satışa Çıkarıldı! İşte Ayrıntılar

İŞKUR Yeni TYP Personel Alımları Yayımlandı! Farklı İl ve İlçelerdeki Kaymakamlık, Belediye ve Okullara TYP Personel Alınacak

1 milyon TL kredi akıllara zarar gelecek! Faizler 3'ten düştü, herkes akın edecek

Herkes Ocak ayını bekliyordu.. Asgari ücrete 3. zam! Toplam 35 bin lira açıklandı