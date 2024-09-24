İstanbul'daki Özel Bakım Merkezinde Kötü Muamele Olayı: Bakanlık'tan Açıklama

Özel Bakım Merkezindeki Kötü Muameleye İlişkin Açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul'da bulunan bir özel bakım merkezinde engelli bireylere yönelik kötü muamele iddialarına ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Müfettiş Görevlendirildi

Bakanlık, inceleme sürecinin başlatıldığını ve müfettişlerin atanarak detaylı bir araştırma gerçekleştirildiğini bildirdi. Buna ek olarak, olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

Görüntüler Üzerine Harekete Geçildi

Özel bakım merkezine dair bazı basın organlarında yer alan kötü muamele görüntüleri, bu açıklamanın yapılmasına sebep oldu. Bakanlık, il müdürlüğü ekiplerinin bakım merkezinde incelemelerde bulunduğunu ve görüntülerdeki iki personelin iş akdinin derhal feshedildiğini duyurdu.

Bakanlığın İfadeleri

Bakanlığın açıklamasında, "Detaylı inceleme için müfettiş görevlendirilmiş ve bu şahıslarla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. İhmali olan kişilerin en yüksek cezayı alması için hukuki süreci yakından takip edeceğiz." şeklinde ifadeler yer aldı.

Bu tür olayların tekrar etmemesi adına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu süreçte atacağı adımlar merakla bekleniyor.