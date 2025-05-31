İstanbul'daki Yolsuzluk Operasyonunda 30 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul'daki Yolsuzluk Soruşturmaları Çerçevesinde Gözaltılar Artıyor

İstanbul'da yürütülen yolsuzluk soruşturmalarında 47 şüpheliden 30'u gözaltına alındı. Operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan firari 11 şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor.

30 Şüpheli Arasında Tanıdık İsimler Var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmalar kapsamındaki gözaltına alınan isimler arasında eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara da yer alıyor. Toplamda 30 kişi, eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğindeki suç örgütü ile ilgili olarak gerçekleştirilen soruşturmalar, ayrıca Büyükçekmece ve Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ile alakalı olarak başlatılan 4 ayrı soruşturma yürütülüyor.

Gözaltı kararı verilen 6 şüpheliden 3'ünün cezaevinde, diğer 3'ünün ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Firari halde bulunan 11 zanlının yakalanması için çalışmalar hızla sürdürülüyor.

Arama İşlemleri Devam Ediyor

Soruşturma kapsamında Avcılar, Büyükçekmece ve Gaziosmanpaşa Belediyeleri binalarında da arama işlemleri gerçekleştiriliyor.

İstanbul merkezli 4 ayrı yolsuzluk soruşturmasında eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri Seyhan Belediyesi çevresinde güvenlik önlemi aldı.

İstanbul merkezli 4 ayrı yolsuzluk soruşturmasında eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri Ceyhan Belediyesi çevresinde güvenlik önlemi aldı.