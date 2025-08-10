İstanbul'dan Ankara'ya Gazze'ye Destek Yürüyüşü Başladı

İstanbul'dan Gazze İçin Yola Çıkıldı

İstanbul'da, yaklaşık 200 araçlık bir grup, İsrail'in Gazze'deki soykırımını protesto etmek amacıyla Ankara'da düzenlenecek yürüyüşe katılmak için yola çıktı. Grubun hareket noktası, Tuzla'daki Mehmetçik Vakfı Tesisleri oldu. Bugün saat 18.30 sıralarında Kocatepe Camisi'nden TBMM'ye doğru gerçekleştirilecek yürüyüşe destek vermek için bir araya gelen grup, önemli açıklamalarda bulundu.

Ercan Vergili'den Önemli Açıklamalar

İstanbul Peygamber Sevdalıları Derneği Başkanı Ercan Vergili, yaptığı açıklamada, İsrail'in siyonist işgal rejimi tarafından Gazze'de insanlık onurunun ayaklar altına alındığını dile getirdi. Vergili, "Dünyanın gözü önünde bir milletin tüm insani ihtiyaçlardan yoksun bırakılarak yıkım, talan, açlık ve kıtlık içinde ölüme terk edildiği"ni ifade ederek, savaşın getirdiği acılar ve insani krizin boyutları hakkında bilgi verdi.

Vergili, "İsrail rejimi, Gazze'nin yüzde 90'ından fazlasını enkaza çevirdi. 7 Ekim 2023'ten bu yana 60 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 150 bin kişi yaralandı" şeklinde konuştu.

Açlık ve Kriz Meselesi

İsrail'in açlığı bir silah olarak kullandığını vurgulayan Vergili, Gazze'de 2 milyondan fazla insanın ciddi gıda güvensizliği ile karşı karşıya kaldığını belirtti. Aşırı açlık nedeniyle 600 bine yakın kişinin ölüm riski taşıyan hastalıklara yakalandığını ve 70 binden fazla çocuğun akut yetersiz beslenme nedeniyle tedaviye muhtaç hale geldiğini ifade etti.

Vergili, dünyadaki özgür halklardan ve vicdan sahibi devlet liderlerinden acil talepte bulunarak, "Açlık, kıtlık ve ilaçsızlıktan dolayı bir halkın yok olması, tüm insanlık aleminin yok olması anlamına gelecektir" dedi. Gazze'de insani krize bir an önce son verilmesi ve insani koridor açılması gerektiğini vurguladı.

Yürüyüş İçin Hazırlıklar Tamamlandı

Açıklamanın ardından grup, araçlarıyla Ankara'ya hareket etti. Bugün saat 18.30'da Ankara Kocatepe Camisi'nde toplanarak, 'Anadolu'dan Meclis'e, Meclis'ten Gazze'ye' sloganı ile taleplerini dile getirecekler.

Ankara'da bugün saat 18.30 sıralarında Kocatepe Camisi'nden TBMM'ye yapılacak yürüyüşe katılmak üzere İstanbul'dan hareket eden grup, Tuzla'daki Mehmetçik Vakfı Tesisleri'nde bir araya geldi. İstanbul Peygamber Sevdalıları Derneği Başkanı Ercan Vergili, burada grup adına açıklama yaptı.