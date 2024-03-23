İstanbul’dan müjdeli haber: Barajların doluluğu yüzde 80’i geçti

Ülkede görülen yağış artışı, barajlardaki doluluk oranlarının yükselmesine neden oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentte yağış oranlarının artması ile birlikte, barajlardaki doluluk oranlarının yüzde 80’i geçtiğini açıkladı.

Elmalı Barajı’ndaki doluluk yüzde 90’a yaklaştı

İstanbul’da yer alan barajların doluluk oranı gün geçtikçe artıyor. Elmalı Barajı’ndaki doluluk oranı yüzde 89.54 olarak ölçüldü. Bu barajı takip eden Ömerli’de ise doluluk oranı yüzde 88.95’e çıktı. Darlık’ta doluluk oranı yüzde 86.35, Terkos Barajı’nda yüzde 82.46, Kazandere’de yüzde 75.91, Büyükçekmece’de yüzde 75.84 olarak ölçüldü. Diğer barajlardaki doluluk oranları ise yüzde 70 ile yüzde 75 arasında değişiyor.