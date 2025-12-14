İstanbul’dan Yozgat’a Döndü: Şefaatli’de Binlerce Hindi Üreten Hasan Şahan

İstanbul’dan Yozgat’a dönen girişimci binlerce kanatlı üretimiyle dikkat çekiyor

İstanbul’dan memleketi Yozgat’ın Şefaatli ilçesine dönen Hasan Şahan, kanatlı hayvan yetiştiriciliğiyle hem kendi geçimini sağlıyor hem de vatandaşlara uygun fiyatlı ürün sunuyor.

Küçük başlangıçtan bine yakın işletmeye

Yaklaşık 10 yıl önce İstanbul’daki hayatını bırakarak Şefaatli’ye yerleştiğini anlatan Şahan, kanatlı hayvanlara duyduğu sevgi nedeniyle bu sektöre yöneldiğini belirtiyor. İlk etapta 10-15 hayvanla işe başlayan Şahan, bugün işletmesinde bine yakın hayvan bulunduğunu ve bugüne kadar 10 ila 15 bin arasında hayvan üretip satışını gerçekleştirdiğini söylüyor.

— Kendi işimi severek yapıyorum. Köyde kendi işini yapmanın hem maddi hem manevi olarak daha kazançlı olduğunu vurgulayan Şahan, İstanbul’da ya da Ankara’da asgari ücretle çalışmak yerine burada kendi işini yapmayı tercih ettiğini, işi severek yaptığını ve güzel ekmek yediklerini ifade etti. İnsanların da bu işi yapmasını teşvik ettiğini ekledi.

Belediyeden destek ve ürün çeşitliliği

Şahan, Şefaatli Belediye Başkanı Zeki Bozkurt’un kendisine önemli destekler sağladığını belirterek, maddi sıkıntı yaşadığı dönemlerde başkanın yanlarında olduğunu, barınma alanları ve iş imkânları konusunda destek verdiğini söyledi.

İşletmede hindi dışında ördek, tavuk, kaz gibi farklı türlerin de bulunduğunu aktaran Şahan, müşteri taleplerine göre üretim çeşitliliğini artırabildiklerini ifade etti. Yerli kazların 2 bin liradan başladığını, ayrıca Çorum kazı, Alman mas kazı ve mamut kaz gibi türlerin de yetiştirildiğini, fiyatların türe göre değiştiğini belirtti.

Bu yılın önceliği hindi: Vatandaşa uygun fiyat

Bu yılı 'hindi yılı' ilan ettiklerini söyleyen Şahan, yaklaşık 3 bin 500 hindi yetiştirdiğini kaydetti. Piyasada 3 bin ile 3 bin 500 lira arasında satılan hindileri, vatandaşların daha uygun fiyata tüketebilmesi için 2 bin liradan satışa sunduğunu belirtti.

— Vatandaşlarımız ucuz hindi yesin istedik. Hindilerimiz 6-8 kiloya kadar çıkıyor. İsteyenler gelip canlı olarak görebilir, isterlerse temizlenmiş şekilde de alabilir, diye konuştu.

Gelecek planlarından da söz eden Şahan, bu sene hindiye ağırlık verdiklerini, gelecek yıl için ise kaz sezonunu hedeflediklerini belirtti. Şu anda kaz ve tavuk satışlarının devam ettiğini aktardı.

