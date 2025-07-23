İstanbul Deprem Riski: Amerika'dan Korkutucu Uyarı

Türkiye'nin Kalbinde Deprem Alarmı

İstanbul, tarihi ve kültürel mirası ile dünyanın gözbebeği konumundayken, 1999 depremi sonrası beklenen büyük depremin getirdiği endişe, Amerika Birleşik Devletleri’nden gelen son dakika açıklamalarıyla bir kez daha gündeme geldi.

Washington Post'tan Kapsamlı Analiz

Dünya genelinde prestijli bir yayın olma özelliği taşıyan Washington Post, "Saat işliyor" uyarısıyla İstanbul'un deprem riski konusunda kapsamlı bir analiz yayınladı. Analiz, tarihi yapılar arasında yer alan Ayasofya gibi önemli eserlerin olası bir depremde nasıl bir tehdit altında olduğunu sorguladı.

Olası Bir Depremin Şiddeti

Jeofizikçilerin tahminlerine göre, önümüzdeki 30 yıl içinde İstanbul'u vurma ihtimali olan 7 ve üzeri büyüklükteki depremlerin olasılığı %40 ila %60 arasında değişiyor. Bu durum, sadece insanların can güvenliğini değil, aynı zamanda Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları40.000 tarihi yapıyı da tehdit ediyor.

Yetkililere Acil Çağrı

Gazeteye konuşan jeolog Wendy Bohon, "Bu bölgede daha önce yıkıcı depremler oldu ve yine olacak. Asıl soru olup olmayacağı değil, ne zaman olacağı" diyerek durumu ciddiyetle vurguladı. Bohon, depremlerin engellenemeyeceğini ancak doğru planlama ile felaketin sonuçlarının hafifletilebileceğini belirterek, "Saat işliyor ve şimdi harekete geçme zamanı" şeklinde çağrıda bulundu.

İstanbul'un Tarihi Yapıları ve Deprem Riski

Washington Post, deprem riskini somutlaştırmak adına İstanbul'un sembolü haline gelmiş Ayasofya, Yerebatan ve Zeyrek yapılarını ele aldı. Ayasofya’daki tarihi eser koruma yasaları, radikal müdahaleleri neredeyse imkansız kılıyor. İTÜ Mimarlık Bölümü’nden Oğuz Cem Çelik, bu yapının ayakta kalabilmesi için temelinin sismik izolatörlerle donatılması gerektiğini ifade etti. Ancak bu uygulamanın maliyeti ve yasal zorlukları son derece yüksek.

Yerebatan Sarnıcı'nda Alınan Önlemler

Yerebatan Sarnıcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2020-2022 tarihleri arasında kapsamlı bir restorasyondan geçirildi. Sütünları birbirine bağlayan çelik sistemler kurularak yapısal yükü azaltmak için önlemler alındı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, yapılan bu çalışmaların sarnıcın direncini artırmış olsa da, uzmanlar daha ileri teknoloji kullanılması gerektiğini belirtiyor.

Zeyrek Çinili Hamam'ın Yeniden Doğuşu

Mimar Sinan’ın eseri olan Zeyrek Çinili Hamam, on milyonlarca Euro’luk bir restorasyondan geçirildi. Orijinal yapısı, esnek ve güçlenen geleneksel kireç harcı ile restore edildi ve deprem anında yükü üzerinde alacak modern bir yapı inşa edildi.

İstanbul, tarihi ve kültürel mirası ile birlikte geleceğini koruma altında almalı. Bu uyarılar ışığında yapısal güvenliğin artırılması için acil adımlar atılması gerekmektedir.