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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde Önemli Atamalar Gerçekleşti

İstanbul'da 13 emniyet müdürü il emniyet müdür yardımcılığına atandı, 20 ilçe emniyet müdürlüğünde yeni görevlendirmeler yapıldı.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 00:53
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 00:53
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde Önemli Atamalar Gerçekleşti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde Atama Dalgası

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği atamalarda bu yıl 13 şube ve ilçe emniyet müdürünü il emniyet müdür yardımcılığına yükseltti.

Yapılan Değişiklikler

Bu kapsamda 19 şube müdürlüğü ve 20 ilçe emniyet müdürlüğünde değişiklik yapıldı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baykara, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürü Mesut Aslan ve Fatih İlçe Emniyet Müdürü Cemal Ünlü gibi önemli isimler, il emniyet müdür yardımcılığı görevine atandı.

Şube Müdürlüklerine Yeni İsimler Atandı

Atamalarda dikkat çeken diğer isimler ise şöyle: Asayiş Şube Müdürlüğü'ne Hakan Öztürk, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne Kubilay Akbaş, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne İdris Kaya, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne Hakan Dulkadir, Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne Mustafa Aktan ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne Halil İbrahim Başlı getirildi. Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'ne ise Ahmet Lütfü Çırakoğlu atandı.

İlçe Emniyet Müdürlüklerindeki Atamalar

İlçe emniyet müdürlüklerinde yapılan atamalar da dikkat çekiyor. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Erdem Torlak, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Şinasi Yüzbaşıoğlu, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Serkan Gömce atandı. Diğer atamalar arasında Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Abdurrahman Soğuksu, Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Uğur Kurak, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Burak Gürakan, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Ömer Faruk Günay ve Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Hüseyin Oğuz Namlı yer aldı.

Bu atamalarla birlikte 12 ikinci ve üçüncü sınıf emniyet müdürü de farklı ilçelere görevlendirildi. Bu yeni yapılanmalar, İstanbul'un güvenlik yapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

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