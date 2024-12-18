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İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Küçükçekmece'de Asayiş Uygulamasını Denetledi

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Küçükçekmece'de geniş çaplı asayiş uygulamasını denetleyerek İstanbul halkının güvenliğine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 21:31
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 21:43
İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Küçükçekmece'de Asayiş Uygulamasını Denetledi

İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Asayiş Uygulamasını Yerinde İnceledi

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Küçükçekmece ilçesinde gerçekleştirilen geniş çaplı asayiş uygulamasını denetledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu uygulama, suçla mücadele çerçevesinde faillerin tespiti ve yakalanmasına yönelik yapıldı.

Koordineli Çalışma ile Huzur Sağlanıyor

İlçe genelinde saat 20.00 itibarıyla başlatılan uygulama; Organize Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet, Güven Timleri, Özel Harekat, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Trafik Denetleme şube müdürlükleri ile Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Uygulamaya ayrıca, polis helikopterinin destek vermesiyle birlikte dedektör köpekler de dahil oldu.

İstanbul'un Huzuru, Türkiye'nin Huzuru

Küçükçekmece'deki denetim noktasında bulunan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İstanbul'un huzuru Türkiye'nin huzuru" vurgusuyla Michiko olarak Küçükçekmece'de görev yaptıklarını belirtti. Yıldız, 412 ekip ve 850 personel ile 40 farklı noktada uygulamanın gerçekleştirildiğini ifade etti.

İstanbul halkının huzuru ve güvenliği için sahada olduklarını dile getiren Yıldız, "Bu uygulamalarımızı, huzuru kalıcı hale getirmek için, sokak çeteleriyle, zehir tacirleriyle, şehir eşkıyalarıyla mücadeleniz için İstanbul'un tüm ilçelerinde devam ettireceğiz. Burada İstanbul halkının desteği bizim için çok önemli" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, suçla mücadele kapsamında faillerin tespiti ve...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, suçla mücadele kapsamında faillerin tespiti ve yakalanmasına yönelik Küçükçekmece'de eş zamanlı genel güvenlik ve asayiş uygulaması yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, suçla mücadele kapsamında faillerin tespiti ve...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, suçla mücadele kapsamında faillerin tespiti ve yakalanmasına yönelik Küçükçekmece'de eş zamanlı genel güvenlik ve asayiş uygulaması yapıldı.

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