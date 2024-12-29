İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa'daki Güvenlik Uygulamasını Denetledi

İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Güvenlik Uygulamasını İnceledi

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa'da polis ekiplerince gerçekleştirilen geniş kapsamlı asayiş uygulamasını denetledi. Yıldız, yeni yıl öncesi vatandaşların huzur ve güven içinde girmesi için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

Asayiş Uygulaması Detayları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, suçla mücadele kapsamında faillerin tespiti ve yakalanmasına yönelik olarak iki ilçede eş zamanlı genel güvenlik ve asayiş uygulaması düzenlendi. Uygulama, saat 20.00 itibarıyla, Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri koordinesinde gerçekleştirildi. Genişletilmiş güvenlik önlemleriyle uygulamaya 392 ekip ve 784 personel katıldı.

Emniyet Müdürü Yıldız'dan Açıklamalar

Denetim sırasında Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İstanbul'un huzuru, Türkiye'nin huzuru" ilkesinin bilinciyle hareket ettiklerini ifade etti. Uygulamaların her ilçenin koşullarına göre planlandığını belirten Yıldız, "Vatandaşlarımızın yeni yıla huzur ve güven içinde girmesi için sahadayız" dedi.

Güvenlik Tedbirleri ve Planlamalar

Yeni yılda toplamda 55 bin polis ve güvenlik kuvveti ile sahada olacaklarını vurgulayan Yıldız, özellikle 6 büyük ilçede güvenlik tedbirlerinin artırıldığını, diğer tüm ilçelerde de 39 ilçede tedbirlerin devam ettiğini açıkladı. Yıldız, "Tedbirlerimizi 7/24 planladık." şeklinde sözlerini sürdürdü.

Denetimler sırasında Yıldız, durdurulan araçlardaki vatandaşlarla da bir süre sohbet ederek güvenlik önlemlerinin önemini vurguladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, suçla mücadele kapsamında faillerin tespiti ve yakalanmasına yönelik Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa'da eş zamanlı genel güvenlik ve asayiş uygulaması yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Eyüpsultan Meydanı'ndaki uygulamayı denetledi ve gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, suçla mücadele kapsamında faillerin tespiti ve yakalanmasına yönelik Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa'da eş zamanlı genel güvenlik ve asayiş uygulaması yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Eyüpsultan Meydanı'ndaki uygulamayı denetledi ve gazetecilere açıklamalarda bulundu.