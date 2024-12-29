DOLAR
35,14 0%
EURO
36,59 0%
ALTIN
2.956,43 0%
BITCOIN
3.297.382,43 1,25%

İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa'daki Güvenlik Uygulamasını Denetledi

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yeni yıl öncesi güvenlik uygulamalarını denetleyerek 55 bin polisin sahada olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 21:14
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 21:25
İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa'daki Güvenlik Uygulamasını Denetledi

İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Güvenlik Uygulamasını İnceledi

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa'da polis ekiplerince gerçekleştirilen geniş kapsamlı asayiş uygulamasını denetledi. Yıldız, yeni yıl öncesi vatandaşların huzur ve güven içinde girmesi için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

Asayiş Uygulaması Detayları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, suçla mücadele kapsamında faillerin tespiti ve yakalanmasına yönelik olarak iki ilçede eş zamanlı genel güvenlik ve asayiş uygulaması düzenlendi. Uygulama, saat 20.00 itibarıyla, Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri koordinesinde gerçekleştirildi. Genişletilmiş güvenlik önlemleriyle uygulamaya 392 ekip ve 784 personel katıldı.

Emniyet Müdürü Yıldız'dan Açıklamalar

Denetim sırasında Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İstanbul'un huzuru, Türkiye'nin huzuru" ilkesinin bilinciyle hareket ettiklerini ifade etti. Uygulamaların her ilçenin koşullarına göre planlandığını belirten Yıldız, "Vatandaşlarımızın yeni yıla huzur ve güven içinde girmesi için sahadayız" dedi.

Güvenlik Tedbirleri ve Planlamalar

Yeni yılda toplamda 55 bin polis ve güvenlik kuvveti ile sahada olacaklarını vurgulayan Yıldız, özellikle 6 büyük ilçede güvenlik tedbirlerinin artırıldığını, diğer tüm ilçelerde de 39 ilçede tedbirlerin devam ettiğini açıkladı. Yıldız, "Tedbirlerimizi 7/24 planladık." şeklinde sözlerini sürdürdü.

Denetimler sırasında Yıldız, durdurulan araçlardaki vatandaşlarla da bir süre sohbet ederek güvenlik önlemlerinin önemini vurguladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, suçla mücadele kapsamında faillerin tespiti ve...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, suçla mücadele kapsamında faillerin tespiti ve yakalanmasına yönelik Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa'da eş zamanlı genel güvenlik ve asayiş uygulaması yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Eyüpsultan Meydanı'ndaki uygulamayı denetledi ve gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, suçla mücadele kapsamında faillerin tespiti ve...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, suçla mücadele kapsamında faillerin tespiti ve yakalanmasına yönelik Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa'da eş zamanlı genel güvenlik ve asayiş uygulaması yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Eyüpsultan Meydanı'ndaki uygulamayı denetledi ve gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fatih Erbakan, Diyarbakır'da Temaslarda Bulundu
2
Sosyal Refah ve Enflasyonla Mücadelede Gıda Üretiminin Önemi
3
Davraz Kayak Merkezi Sezonu Açtı: 18 Bin Ziyaretçi Akın Etti!
4
Texas ve Mississippi'de Kasırga Felaketi: 2 Ölü, Çok Sayıda Yaralı
5
Hatay'da Ruhsatsız Silah Bulunan Şahıs Tutuklandı
6
EKK, 2024-2028 Bölgesel Gelişme Stratejisini Belirledi
7
İsrail Ordusu, Gazze'de Bir Askerini Daha Kaybetti!

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak