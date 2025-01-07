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İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Pendik'teki Asayiş Uygulamasını Denetledi

İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Pendik'te asayiş ve narkotik uygulamasını denetleyerek, suçla mücadelede sıfır tolerans vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 22:15
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 22:15
İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Pendik'teki Asayiş Uygulamasını Denetledi

İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Pendik'teki Asayiş Uygulamasını Denetledi

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Pendik'te gerçekleştirilen geniş çaplı asayiş ve narkotik uygulamasını denetledi. Uygulama, suçla mücadele kapsamında faillerin tespiti ve yakalanması ile asayiş ve narkotik suçlarının önüne geçmek amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapıldı.

Saat 19.00 itibarıyla başlayan uygulama, Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri koordinesinde, Önleyici Hizmetler, Çevik Kuvvet, Özel Harekat ve Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yıldız, uygulamayı denetlemek üzere Sahil Yolu Kavşağı'ndaki uygulama noktasına geldi. Burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "İstanbul'un huzuru Türkiye'nin huzurudur" anlayışıyla Pendik'te bulunduklarını ifade etti.

İstanbul'un farklı ilçelerinde benzer uygulamaların yapıldığını belirten Yıldız, şunları dile getirdi: "Bugün de Pendik'te 9'uncu uygulmamızı yapıyoruz. 33 farklı noktada 480 personelimizle, asayiş ve narkotik ekiplerimizle sahada uygulamalarımızı İstanbul'un huzur ve güvenliği ile vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti için devam ettiriyoruz. İstanbul'un her köşesini güven içinde tutmaya çalışan fedakar meslektaşlarımıza, İstanbul halkımıza ve siz değerli basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Suç ve suçluyla mücadelede sıfır tolerans anlayışımızı sokaklardaki bu uygulamalarımızla göstereceğiz. İstanbul'un her köşesini güvenli hale getirmek için bu uygulamalara devam edeceğiz."

Yıldız, açıklamasının ardından Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezini ziyaret etti.

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