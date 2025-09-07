İstanbul Emniyeti 2025-2026 Okul Güvenliği Planını Açıkladı

İstanbul Emniyeti 2025-2026 Eğitim Yılı İçin Okul Güvenliği Tedbirlerini Açıkladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 2025-2026 eğitim öğretim yılında okul ve çevrelerinde alınacak emniyet tedbirlerini duyurdu. Yapılan açıklamada, polis sorumluluk bölgesindeki okullarda güvenliği sağlamak amacıyla kapsamlı önlemler planlandığı belirtildi.

Tedbirlerin koordinasyonu ve amaç

Açıklamada, uygulamaların İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli yürütüleceği; hedefin öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitimlerini sürdürebilmeleri olduğu vurgulandı.

Uygulanacak önlemler

Plan kapsamında bazı okullarda sabit okul kolluk görevlisi bulundurulması, bazı okulların ise belirli periyotlarla ziyaret edilerek denetleneceği bir güvenli eğitim koordinasyon görevlisi sisteminin işletilmesi öngörülüyor.

Asayiş ve trafik yoğunluğu yüksek okullarda öğrencilerin güvenli giriş-çıkışının sağlanması amacıyla belirlenen saatlerde resmi ve sivil polis ekipleri görevlendirilecek. Okul çevrelerinde oluşabilecek güvenlik sorunlarına en hızlı müdahaleyi sağlamak üzere, sürekli denetim ve kontrol mekanizması oluşturulacak ve Mobil Okul Timleri (MOT), Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde 39 ilçede aktif olarak görev yapacaklar.

Birimler ve uygulama esasları

Her eğitim-öğretim yılında olduğu gibi bu yılda da güvenliği sağlamak için Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde; asayiş, narkotik, trafik, önleyici ve kaçakçılık şube müdürlükleri başta olmak üzere tüm ilçe emniyet müdürlüklerinin ilgili birimlerinin katılımıyla okul çevrelerinde düzenli ve yoğunlaştırılmış uygulamalar gerçekleştirilecek.

Açıklamada, uygulamaların ilk günden itibaren başlayacağı ve eğitim öğretim süresi boyunca devam edeceği belirtilirken, görevli birimlerin öncelikli faaliyetleri şöyle sıralandı:

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçak tütün, elektronik sigara ve benzeri yasa dışı ürünlerin satışının engellenmesi; Narkotik Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ile mücadele; Asayiş Şube Müdürlüğü ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü görevlilerince şüpheli şahıs, araç, park, bahçe, kafe, kahvehane, metruk bina, oyun salonu, alkol satışı ve sunumu yapılan mekanlar gibi umuma açık yerlerin denetlenmesi ve mevzuata aykırı hareket eden kişi ile iş yerlerine gerekli adli ve idari işlemlerin uygulanması; trafik unsurlarınca ise okul servis araçlarının düzenli kontrolleri ve okul önlerinde trafik yoğunluğunun azaltılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.