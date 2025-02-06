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İstanbul Esenyurt'ta 30 Katlı Binada Yangın: Üst Katta Kovayla Mücadele

Esenyurt'taki 30 katlı bir binada çıkan yangına üst katta oturanlardan müdahale geldi. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 22:52
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 22:52
İstanbul Esenyurt'ta 30 Katlı Binada Yangın: Üst Katta Kovayla Mücadele

Yangın Anında Üst Kat Daireden Müdahale

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde yer alan 30 katlı bir binada, 19'uncu kattaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın anında, üst kattaki dairede oturan kişiler yangını söndürmek amacıyla aşağıya kovayla su dökerek müdahale etme çabasında bulundu. Bu sıra dışı mücadele, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak başarıyla söndürdü. Yangının meydana geldiği dairede o an kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

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