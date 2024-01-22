İstanbul Esenyurt'ta korku dolu anlar: Bıçaklı saldırgan yoldan geçen 11 kişiyi sebepsizce bıçakladı

Esenyurt'ta bir kadın, 11 kişiye bıçaklı saldırıda bulundu. Saldırıda yaralananlar hastaneye sevk edilirken, saldırganın yakalanması için operasyon başlatıldı. Saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Esenyurt'ta korku dolu anlar: Bıçaklı saldırgan yoldan geçen 11 kişiyi sebepsizce bıçakladı
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Esenyurt'ta bıçaklı saldırı paniği yaşandı. Bir saldırgan, sokak sokak dolaşarak tanımadığı kişileri bıçakladı. Saldırıda 11 kişi yaralandı ve hastaneye götürüldü.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saldırganın kimliğini belirledi. Saldırganın yakalanması için operasyon sürüyor. Saldırganın bir kişiyi bıçakladığı görüntüler ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta bıçaklı saldırıya uğrayanlar yaşadıkları korkuyu anlattı. Bacağından bıçaklanan Mehmet Üstel, "Sabah başlamış bıçaklamaya, öğlen beni bıçakladı. Bıçakladıklarının sayısı belli değil" diye konuştu. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 11 yaralının durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yaralananlardan Mehmet Üstel, yaşadığı dehşeti şöyle anlattı: "Yürürken karşımdan geldi bir şahıs. Bıçağı çıkardı ekmek bıçağını. Şaka yapar gibi geldi ilk görünce. Bacağıma soktu yürüdü gitti. Ben anında düştüm yere. Hiçbir şey söylemedi. Sabah 09.30'da başlamış, saat 13.30'da beni bıçakladı. Bıçakladıklarının sayısı belli değil".

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