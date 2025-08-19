DOLAR
40,85 -0,01%
EURO
47,79 -0,08%
ALTIN
4.389,65 -0,21%
BITCOIN
4.684.661,01 1,38%

İstanbul Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 207 kg Metamfetamin Ele Geçirildi, 2 Gözaltı

İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda 207 kg metamfetamin ve 98 kg kimyasal madde ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 08:01
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 08:01
İstanbul Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 207 kg Metamfetamin Ele Geçirildi, 2 Gözaltı

İstanbul Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 207 kg Metamfetamin Ele Geçirildi, 2 Gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik işlem yapıldığını açıkladı.

Yerlikaya, NSosyal hesabından paylaştığı açıklamada, operasyonda 207 kilogram metamfetamin ile 98 kilogram kimyasal madde ele geçirildiğini ve operasyon kapsamında 2 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum. Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir."

İLGİLİ HABERLER

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek
2
Adana'da 53,7 Gram Kokain Ele Geçen Zanlı Tutuklandı
3
Edirne'de Meriç Nehri'nde 2,5 m ve 100 kg'lık yayın yakalandı
4
WSJ: Zelenskiy, Trump Görüşmesinde Toprak Değişimini Doğrudan Reddetmedi
5
Ankara'da 26 katlı yangın iddianamesi: 13 şüpheliye 15 yıla kadar hapis istemi
6
Bakan Ersoy Bozdağ Film Platolarını Ziyaret Etti: Türk Dizileri Turizme Güç Katıyor
7
Adana'da 27 Sahte Araç Plakası Ele Geçirildi, 1 Gözaltı

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme