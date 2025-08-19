İstanbul Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 207 kg Metamfetamin Ele Geçirildi, 2 Gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik işlem yapıldığını açıkladı.

Yerlikaya, NSosyal hesabından paylaştığı açıklamada, operasyonda 207 kilogram metamfetamin ile 98 kilogram kimyasal madde ele geçirildiğini ve operasyon kapsamında 2 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum. Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir."