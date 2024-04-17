Bist 100
9.548,09 1%
DOLAR
32,51 0,18%
EURO
34,61 0,17%
ALTIN
2.480,07 0,25%

İstanbul Esenyurt’taki imalathanede yangın çıktı: Gökyüzü siyah dumanla kaplandı

İstanbul Esenyurt’ta yer alan ve kapı üretildiği belirtilen bir fabrikada, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın sonrası Esenyurt’ta gökyüzü siyah dumanlarla kaplandı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Yayın Tarihi: 17.04.2024 16:11
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 16:11
İstanbul Esenyurt’taki imalathanede yangın çıktı: Gökyüzü siyah dumanla kaplandı

İstanbul Esenyurt’ta, Talatpaşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde yer alan ve kapı üretimi yapmakta olan tek katlı bir imalathanede yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgede yoğun bir duman oluştu. Yangının kontrol altına alınabilmesi için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Esenyurt'ta yangın

Kısa sürede hızlı bir şekilde büyüyen yangın imalathanenin çatısına ulaştı. Binada çalışan işçiler ise olay yerinden tahliye edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri ise yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Yangın nedeniyle imalathaneden ara ara patlama sesleri geliyor.

İLGİLİ HABERLER

Altın fiyatlarını tepetaklak yapacak gelişme! Bu fiyat aralığına aman dikkat

İstanbul Üniversitesi KPSS ile personel alımı! Başvurular o tarihte başlıyor

O kişilerin EYT'ye ihtiyacı yok! Tek şartla emeklilik 15 yıl öne çekilecek

Dolar o tarihte 4 TL birden çakılacak! Ünlü ekonomist alevli günü işaret etti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
2
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
3
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
4
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
5
e-Devlet'ten başvuru yapmayan 12.980 TL cezaya mahkum! Artık fazla süreniz kalmadı
6
Bu ürünü alanlar hemen iade etsin! Bakanlık 81 ile duyurdu
7
EYT'yi kaçırana eksik primle emeklilik kapısı aralandı! SGK'ya tek başvuru sorunu çözecek

Meclis'te onay aldı! 1 Mayıs'tan sonra tüm su faturalarına yüzde 25 destek sağlanacak

4A 4B'linin dünyası başına yıkılacak! Emekli maaşlarında hesap sistemi şoku!

KPSS 65 puanla memur olma şansı! Gelir İdaresi Başkanlığı 38 ilde memur alımı yapacak

Altın fiyatlarını tepetaklak yapacak gelişme! Bu fiyat aralığına aman dikkat

Parasını buna yatıran başını taşlara vuracak! Ünlü ekonomist kara haberi uçurdu

Asgari ücret zam şoku emekliye yaradı! SSK, Bağ-kur'luya asgari ücret zammı eklenecek

Bakan Işıkhan duyurdu! Tek şarta devletten faizsiz geri ödemesiz 500.000 TL ödenecek

O kişilerin EYT'ye ihtiyacı yok! Tek şartla emeklilik 15 yıl öne çekilecek

Ulaşımda zam rekoru Nisan'da tekrar kırıldı Ücretler 140 TL ile arşa yükseldi

İstanbul Üniversitesi KPSS ile personel alımı! Başvurular o tarihte başlıyor

Dolar o tarihte 4 TL birden çakılacak! Ünlü ekonomist alevli günü işaret etti

Resimde ilk gördüğünüz şey kim olduğunuzu söylüyor! Tek görselle kişilik testi