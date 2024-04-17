İstanbul Esenyurt’taki imalathanede yangın çıktı: Gökyüzü siyah dumanla kaplandı

İstanbul Esenyurt’ta, Talatpaşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde yer alan ve kapı üretimi yapmakta olan tek katlı bir imalathanede yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgede yoğun bir duman oluştu. Yangının kontrol altına alınabilmesi için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.







Kısa sürede hızlı bir şekilde büyüyen yangın imalathanenin çatısına ulaştı. Binada çalışan işçiler ise olay yerinden tahliye edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri ise yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Yangın nedeniyle imalathaneden ara ara patlama sesleri geliyor.