İstanbul Etkinlikleri: Bu Hafta Konser, Tiyatro ve Sergi Rehberi

Bu Hafta İstanbul'da Kültür-Sanat Takvimi

İstanbul, bu hafta konserlerden sergilere, tiyatro oyunlarından performans gösterilerine kadar yoğun bir kültür-sanat programıyla sanatseverleri ağırlıyor. Öne çıkan etkinlikler; devlet tiyatroları, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamındaki konser ve sergiler ile uluslararası festivalleri içeriyor.

Şehir Tiyatroları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları yeni sezonu 1-4 Ekim tarihlerinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde "Bir Ziyaret", Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım", Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde "Geçmişin Gölgesi", Ümraniye Sahnesi'nde "Yenilmez", Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi'nde "Maviydi Bisikletim" eserleriyle karşılıyor. "Uçurtmanın Kuyruğu" ise 4 Ekim'de Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi'nde izlenebilecek.

Devlet Tiyatroları

İstanbul Devlet Tiyatrosu programında; AKM Tiyatro Salonu'nda bugün ve yarın "Sefiller", Küçükçekmece Devlet Tiyatroları Sahnesi'nde 1-4 Ekim tarihlerinde "Radyo-yu Hümayun", Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de "İki Kişilik Hırgür", Fatih Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde "Frankenstein (32 Kısım Tekmili Birden)", Mecidiyeköy Büyük Sahne'de ise 1-5 Ekim tarihlerinde "Büyük Romulus" oyunları yer alıyor.

İstanbul Kültür Yolu Festivali Öne Çıkan Etkinlikleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Bolşoy Bale ve Orkestrası bu akşam "Kuğu Gölü" eserini sahneleyecek. Bugün Taksim Cami Kültür ve Sanat Merkezi'nde İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu "Mana Makamı", Kalyon Kültür Merkezi'nde İrem Şamlı Seymenoğlu solistliğinde "Makamların Yolculuğu" performansları gerçekleştirilecek.

1 Ekim'de AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda ödüllü müzisyen Andrea Vanzo, AKM Tiyatro Salonu'nda İDOB tarafından "Napoliten" konseri, Atlas 1948 Sineması'nda "Ensemble" Ümit Yılmaz ve Jazz to Musiki konserleri yer alacak. "Sevgiliye Selam" konseri AKM Tiyatro Salonu'nda; İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Taksim Cami Çok Amaçlı Salon'da "Saz ve Söz ile" konseri ile Ekin Uzunlar AKM'de 2 Ekim'de sahne alacak.

3 Ekim'de İDSO, Hasan Niyazi Tura yönetiminde Kazak soprano Zarina Altynbayeva ile "Bir Sonbahar Gecesi Rüyası-Operadan Aryalar" konserini AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda sunacak. İDOB 3 Ekim'de "Carmen", 5 Ekim'de "Deliriyum" gösterisini sergileyecek. "Serkan Çağrı ve Mehter'in Sadası" konseri 5 Ekim'de AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Popüler konserler kapsamında Berkay 4 Ekim'de, Emre Altuğ 5 Ekim'de AKM'de; İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu 5 Ekim'de Taksim Cami Çok Amaçlı Salon'da "Türkülerde İrfan" konseri verecek. Galataport Saat Kulesi Meydanı'nda ise 1-5 Ekim arasında sırasıyla Haluk Levent, Oğuzhan Koç, Suzan Kardeş ve Serkan Çağrı, Murat Boz, Fatma Turgut sahne alacak.

İstanbul 7. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali

İstanbul 7. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali, 2-4 Ekim tarihlerinde müzikseverlerle buluşacak. Açılış 2 Ekim'de AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda şef Eray İnal yönetiminde düzenlenen "Mahzuni Şerif Senfoni ile Buluşuyor" konseriyle yapılacak. Konserde Mahzuni Şerif'in eserleri Emre Alnıaçık, Uğur Aslan, Yiğit Mahzuni, Elif Buse Doğan ve Yavuz Bingöl tarafından seslendirilecek.

2 Ekim'de Yavuz Bingöl, AKM Sanat Yönetmeni Remzi Buharalı moderatörlüğünde Türk halk müziği üzerine bir söyleşi gerçekleştirecek. 3 Ekim'de AKM Tiyatro Salonu'nda "Orta Anadolu Müzikali" sahnelenecek; 4 Ekim'de Arjantinli şarkıcı Natalia Doco festival sahnesinde yer alacak. Serkan Çağrı 4 Ekim'de AKM'de "Türk Müziğinin Köklü Geçmişinden Günümüze" başlıklı bir söyleşi yapacak.

Sergiler ve Mekanlar

Festival kapsamında birçok mekânda sergiler ziyarete açıldı. Detaylı bilgiler "kulturyolufestivali.com" adresinden edinilebilir. AKM Galeri'de "Salvador Dali: Sürrealizmin Başyapıtları", AKM Çok Amaçlı Salon'da "Henri Matisse: Şekillerin Basitleştirilmesine Doğru", AKM'de "Şakir Paşa Ailesinin Beş Harikası" sergileri sanatseverlerle buluşuyor.

Dünyaca ünlü fotoğrafçı Steve McCurry'nin dünya prömiyerini gerçekleştirdiği "The Haunted Eye" sergisi MSGSÜ Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde yer alıyor. "Hala Yaşıyorum" adlı sergide Filistinli sanatçıların eserleri Polat Piyalepaşa Çarşı'da sergileniyor; sergide Maisara Baroud, Khaled Hourani, Nabil Anani ve Sliman Mansour'un eserleri bulunuyor.

Kız Kulesi'nde "Fethin Rüyası", Tophane Meydan Çeşmesi'nde "Zaferin Işığı" ve Galata Kulesi'ndeki "Galata Düşleri" mapping gösterileri izleyicilere görsel şölen sunuyor.

Diğer Sergiler

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin "Yan Yana" sergisi 10 Temmuz 2026'ya kadar açık kalacak. MSGSÜ'nün "Akademi Zamanı" sergisi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde ziyaret edilebiliyor. Robert Capa fotoğraflarının yer aldığı "Robert Capa-Gerçek En İyi Fotoğraftır" sergisi Yapı Kredi bomontiada Ara Güler Müzesi'nde 22 Mart 2026'ya kadar gezilebilecek.

Pera Müzesi'nde "Ortak Duygular: British Council Koleksiyonu'ndan Yapıtlar" ve "Toprak, Ateş, Su ve Havayla Yazılmış Bir Dize", Sakıp Sabancı Müzesi'nde Suzanne Lacy'nin "Birlikte/Togæther" sergisi, Arter'de Nilbar Güreş'in "Kadife Bakış", İstanbul Modern'de Ali Kazma'nın "Aklın Manzaraları" ve Salt Beyoğlu'nda "90'lardan Beri Halı'dayız" sergileri görülebilir.

Bienaller ve Festivaller

18. İstanbul Bienali, alışılmış formatları aşan üç yıllık kurgusuyla sanatseverlere açık; küratör Christine Tohme'nin "Üç Ayaklı Kedi" başlıklı projesinin ilk ayağı 23 Kasım'a kadar ücretsiz ziyaret edilebiliyor. Bienalin ilk ayağında 30'u aşkın ülkeden 47 sanatçı Beyoğlu-Karaköy hattındaki 8 mekânda yer alıyor.

Gazze Bienali-İstanbul Pavyonu: Elimde Bulut ise Depo İstanbul'da 8 Kasım'a kadar ziyaret edilebiliyor. Şiir Derneği'nin hazırladığı 16. Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali ile CRAFT İSTANBUL 6. Uluslararası El Sanatları ve Tasarım Fuarı (2-5 Ekim) gibi etkinlikler de programda yer alıyor.

Detaylı program ve sergi bilgileri için ilgili kurum ve festival sayfalarına başvurulması önerilir.