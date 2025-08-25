İstanbul Festivali 1 Milyon Ziyaretçiye Ulaştı

Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi tarafından dördüncü kez Festival Park Yenikapı'da düzenlenen İstanbul Festivali, bu yıl 1 milyon ziyaretçi ağırladı. Organizasyon, müzikten spora, gastronomiden eğlenceye uzanan zengin programıyla dikkat çekti.

Program ve konserler

Organizasyonun açıklamasına göre festivalde 60 sanatçı sahne alırken toplam 36 konser gerçekleştirildi. Açılış, 1 Ağustos'ta Manifest ve DJ Diesel (Shaquille O'Neal) konseriyle yapıldı; 2 Ağustos'ta Aleyna Tilki ve Edis, 3 Ağustos'ta Emre Fel ve Melike Şahin, 5 Ağustos'ta Jennifer Lopez sahne aldı.

6-10 Ağustos tarihleri arasında Afra Kılıç, Dedublüman, Emir Can İğrek, Adamlar, maNga, Dolu Kadehi Ters Tut, Duman, Madrigal, Mor ve Ötesi, Buray ve Gülşen performans sergiledi. MÜYORBİR'in 25. yılı kapsamında 12 Ağustos'ta "Rüya Gibi Bir Gece" konserinde Cem Adrian, Gökhan Türkmen, Hande Yener, Kubat, Melek Mosso ve Nükhet Duru sahne aldı.

Festivalin son haftasında Mela Bedel, Motive, Sertab Erener, Simge Sağın, Mabel Matiz, Ati242, Sagopa Kajmer, Semicenk ve Yıldız Tilbe dinleyiciyle buluştu. Organizasyon, Ebo, Poizi, Çakal ve Blok3'ün sahne almasıyla sona erdi.

Etkinlikler ve alanlar

Festival kapsamında FIBA onaylı 3'e 3 basketbol turnuvası, smaç, üç sayı ve şut yarışmaları düzenlendi. Katılımcılara lunapark ve RopeLand parkurları, e-spor alanı ile dünya mutfaklarından lezzetlerin sunulduğu Lezzetler Alanı gibi geniş etkinlik seçenekleri sunuldu.

PUBG Mobile tematik sponsorluğunda gerçekleşen "Genç Sahne" alanında Cosplay Yarışması, Anime-Manga Bilgi Yarışması, Just Dance, K-Pop Random Dance, Oyun Bilgi Yarışması ve Kahoot etkinlikleri yer aldı.

Sosyal sorumluluk ve çevre çalışmaları

Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi CEO'su Özlem Adıgüzel, organizasyonun ziyaretçi sayısındaki artışı değerlendirirken şunları söyledi: "Bu başarı, bir yandan erişilebilir fiyat politikamız sayesinde her kesimden insanın katılımını hedeflememizden, bir yandan da konserlerden deneyim alanlarına her yıl daha nitelikli bir içerik sunmamızdan kaynaklanıyor. Katılımcı markalar ve deneyim alanlarının özenle seçilmiş olması da bu başarıda önemli rol oynadı."

Adıgüzel, ayrıca Türkiye'nin önde gelen 91 markası ile işbirliği yaptıklarını belirtti ve festivalin sosyal sorumluluk projeleri, geri dönüşüm girişimleri ve doğaya katkı sağlayan uygulamalarla öne çıktığını vurguladı.

Enerjisa Üretim'in "Her Fidan Bir Umut" projesi kapsamında konserlerde ekrana yansıtılan QR kodlar aracılığıyla 30 binin üzerinde fidan bağışı yapıldı. Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) işbirliğiyle hayata geçirilen "İstanbul Festivali Sosyal Sorumluluk Fonu" ile üniversite öğrencilerinin kültür-sanat odaklı projeleri desteklendi; fon aracılığıyla bugüne kadar 80 genç projesi hayata geçirilirken festival süresince yaklaşık 100 gönüllü genç aktif görev üstlendi.

Katılımcıların bağışlarıyla fon büyütüldü; TO-KA Projesi kapsamında toplanan atıklar geri dönüştürülerek TOG için bağışa dönüştürüldü. Festivalde ayrıca Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV), Tohum Otizm Vakfı ve İyilik ve Dayanışma Derneği ile işbirlikleri yürütüldü.

Etkinliğin şehir ve ekonomi üzerindeki etkisi

Açıklamada, festivalin İstanbul'a sosyal dayanışma, ekonomik canlanma ve kültürel zenginlik kattığı; şehrin küresel bir cazibe merkezi haline gelmesine katkı sunduğu ifade edildi. Organizasyon, gelecekte yurt dışından katılımcıları da çekmeyi hedeflediğini açıkladı.

Festival Park Yenikapı’da gerçekleşen, kültür, müzik ve eğlence festivali "İstanbul Festivali" bu yıl 1 milyon ziyaretçiyi ağırladı.