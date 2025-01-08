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İstanbul-Hakkari Bilim Olimpiyatları'nın İkinci Aşaması Tamamlandı

Hakkari'de gerçekleştirilen İstanbul-Hakkari Bilim Olimpiyatları'nın ikinci aşaması başarıyla sona erdi; geleceğin bilim insanları ödüllendirildi.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 10:57
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 10:57
İstanbul-Hakkari Bilim Olimpiyatları'nın İkinci Aşaması Tamamlandı

Hakkari'de Bilim Olimpiyatları Coşkusu

İstanbul ve Hakkari İl Milli Eğitim müdürlükleri ortaklığında düzenlenen "İstanbul-Hakkari Bilim Olimpiyatları Yarışması"nın ikinci aşaması, Hakkari'de gerçekleştirilen heyecan verici etkinliklerin ardından başarıyla tamamlandı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, öğrencilere bilime ve inovasyona yönelik umutsuz bir rekabet ortamı sundu. Yarışmada başarı gösteren öğrenciler, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Temel Fikirlerden Temel Bilimlere" projesi kapsamındaki bilim eğitimlerine katılma hakkına sahip oldu.

Geleceğin Bilim İnsanları Yetişiyor

Öğrencilere verilecek özel eğitimler sayesinde ulusal ve uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil etmek için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması hedefleniyor. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi tarafından yürütülen proje, öğrencilerin bilimsel düşünme, yaratıcılık ve problem çözme becerilerini geliştirme amacı güdüyor.

Bu proje ayrıca, temel bilim dallarında genç yeteneklerin potansiyellerinin ortaya çıkarılmasına olanak tanıyor. İstanbul ve Hakkari arasındaki eğitim iş birliği, bilimsel çalışmaların yanı sıra farklı disiplinlerde öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine de katkı sağlıyor.

Müdür Yentür'den Önemli Açıklamalar

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, yarışmanın bilimsel çalışmaların yaygınlaştırılması açısından büyük bir adım olduğunu belirtti. Yentür, "Bu tür etkinlikler, öğrencilerimizin bilimsel meraklarını ve inovasyon becerilerini geliştirmek için eşsiz fırsatlar sunuyor. Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek genç bilim insanlarını yetiştirmek adına, bilim olimpiyatlarının eğitimdeki yerini güçlendirmeye kararlıyız," ifadelerinde bulundu.

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