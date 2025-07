İstanbul Havalimanı, 2023'te de 'Dünyanın En İyi Havalimanı' Seçildi

İstanbul Havalimanı, uluslararası alanda önemli bir başarıya daha imza atarak, 'Dünyanın En İyi Havalimanı' unvanını 2023 yılında da kazandı. Seyahat dergisi 'Travel and Leisure' her yıl düzenlediği anketle, okurlarının oylamalarıyla bu unvanı belirliyor.

İGA'dan Açıklama

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA tarafından yapılan açıklamada, derginin okuyucularının gerçekleştirdiği oylama sonucunda, İGA İstanbul Havalimanı'nın yine listenin zirvesine oturduğu belirtildi. Her ay 16 milyondan fazla okura ulaşan derginin ödül töreni, ABD'nin New York kentinde gerçekleştirildi. Jacqueline Gifford, Travel and Leisure dergisinin Genel Yayın Yönetmeni, ödülü İGA Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül'e takdim etti.

Kültürel Hizmetlerin Önemi

Ödül töreninde bir konuşma yapan Şengül, İstanbul Havalimanı olarak sağladıkları hizmetlerin kültürel açıdan takdir edilmesinin kendileri için büyük mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti. Türk kültürünün misafirperverliği, inceliği ve dünya standartlarını aşan hizmet anlayışının kıymetli olduğunu belirten Şengül, şöyle konuştu: 'Bu sayede yalnızca İGA’yı değil, aynı zamanda İstanbul’u ve ülkemizin zengin kültürel mirasını da uluslararası alanda temsil edebilmenin ve marka değerine katkı sunabilmenin gururunu yaşıyoruz.'

Dünyanın En İyi Havayolu Listesi

Derginin okurlarının değerlendirmeleri sonucunda hazırlanan 'Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı' listesinde havalimanları, erişim, check-in, güvenlik, yeme-içme alanları, alışveriş ve tasarım kriterleri açısından puanlamaya tabi tutuluyor. İstanbul Havalimanı, böylece 2021 yılından itibaren listede yer alan ilk Türk havalimanı olmuştu.

Diğer Dereceye Giren Havalimanları

İstanbul Havalimanı'nın 2023 yılındaki başarısının ardından sıralamaya giren diğer havalimanları ise şöyle: Changi Havalimanı (Singapur), Hamad Uluslararası Havalimanı (Katar), Zayed Uluslararası Havalimanı (BAE), Dubai Uluslararası Havalimanı (BAE), Hong Kong Uluslararası Havalimanı, Helsinki-Vantaa Havalimanı (Finlandiya), Haneda Havalimanı (Japonya), Chhatrapati Shivaji Maharaj Uluslararası Havalimanı (Hindistan) ve Seul Incheon Uluslararası Havalimanı (Güney Kore).

İstanbul Havalimanı, dünyanın önde gelen seyahat dergisi "Travel and Leisure" her yıl düzenlediği anketin sonucunda okurların oylarıyla "Dünyanın En İyi Havalimanı" unvanına bu yıl da hak kazandı. Ödül Ödül, Travel and Leisure dergisi Genel Yayın Yönetmeni Jacqueline Gifford (ortada) tarafından İGA Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül'e (solda) ve Reklam, Etkinlik ve Sporsorluk Müdürü Emrah Akalın'a takdim edildi.