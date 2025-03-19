İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı: Bir Yılda 4,2 Milyon Yolcu Taşıdı

İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın Başarısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattının açılışından bu yana 4,2 milyon yolcu taşıdığını duyurdu. Hattın bir yıl önce devreye alındığını hatırlatan Uraloğlu, bu önemli projeyle İstanbul genelindeki metro hat uzunluğunun 161,8 kilometreye ulaştığını belirtti.

Projemiz İstanbul'un Ulaşımında Devrim Yarattı

Uraloğlu, yaptığı açıklamada, "Asrın projesi" olarak nitelendirdiği projeler arasında Marmaray, Gebze-Halkalı banliyö hattı, Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu ve Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı gibi pek çok projenin yer aldığını vurguladı. Bu projelerin, İstanbulluların şehir içi ulaşımına hız ve konfor kattığını söyledi.

İstanbul Havalimanı ve Arnavutköy Ulaşım Süresi 8 Dakikaya İndi

Halkalı-İstanbul Havalimanı hattının yapım çalışmalarının sürdüğünü belirten Uraloğlu, Arnavutköy ile İstanbul Havalimanı arasındaki seyahat süresinin 8 dakikaya indirildiğini ve hattın Arnavutköy, Taşoluk, Kargo Terminali ve İstanbul Havalimanı olmak üzere 4 istasyon ile hizmet verdiğini ifade etti.

Rekor Yolcu Taşımacılığı

Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattının Kargo Terminali istasyonu 22 Ocak 2023'te, Taşoluk ve Arnavutköy istasyonlarının ise 19 Mart 2024'te hizmete gireceğini bildiren Uraloğlu, hattın tamamında toplamda 17,2 milyon yolcu taşındığını açıkladı. Hattın, en son 19 Şubat 2025'te 37.843 yolcu ile tüm zamanların rekorunu kırdığını sözlerine ekledi.