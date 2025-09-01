DOLAR
41,11 0,17%
EURO
48,19 -0,17%
ALTIN
4.587,69 -0,55%
BITCOIN
4.465.995,84 0,43%

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı: Günlük 1635 Uçuş

EUROCONTROL'ün 18-24 Ağustos raporuna göre İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1635 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu; Antalya 8'inci sırada.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 14:07
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 14:07
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı: Günlük 1635 Uçuş

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı: Günlük 1635 Uçuş

EUROCONTROL raporu (18-24 Ağustos)

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın EUROCONTROL tarafından yayımlanan 'Avrupa Havacılık Raporu'na göre, İstanbul Havalimanı 18-24 Ağustos döneminde günlük ortalama 1635 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

Raporda, İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama 1450 uçuş ile Amsterdam, 1432 uçuş ile Paris Charles De Gaulle, 1384 uçuş ile Frankfurt ve 1346 uçuş ile Londra Heathrow havalimanlarının takip ettiği yer aldı.

Antalya Havalimanı ise günlük ortalama 1055 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanları sıralamasında 8'inci sırada yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Triatlet Berkan Kobal bisiklet kazasında hayatını kaybetti
2
Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş
3
TCG İçel (F-518) Sefine Tersanesi'nde Denize İndirildi — MİLGEM İstif Sınıfı 8. Gemi
4
Beşiktaş'ta Çöpte Bulunan Bebek: Anne Elif A. Adliyeye Sevk Edildi
5
MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025
6
İzmir Çiğli'de silahlı saldırı: 6 şüpheli gözaltında
7
Binali Yıldırım: Adaletin Yükselmesi Türkiye'yi Daha Güvenilir Kılar — Erzincan Adli Yıl Açılışı

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu