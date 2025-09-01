İstanbul Havalimanı Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı: Günlük 1635 Uçuş

EUROCONTROL raporu (18-24 Ağustos)

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın EUROCONTROL tarafından yayımlanan 'Avrupa Havacılık Raporu'na göre, İstanbul Havalimanı 18-24 Ağustos döneminde günlük ortalama 1635 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

Raporda, İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama 1450 uçuş ile Amsterdam, 1432 uçuş ile Paris Charles De Gaulle, 1384 uçuş ile Frankfurt ve 1346 uçuş ile Londra Heathrow havalimanlarının takip ettiği yer aldı.

Antalya Havalimanı ise günlük ortalama 1055 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanları sıralamasında 8'inci sırada yer aldı.