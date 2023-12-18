İstanbul Havalimanı, Avrupa ve dünyanın en iyileri arasında 5 ödül birden aldı

İstanbul Havalimanı Avrupa ve dünyanın en önemli küresel aktarma merkezi olma yolundaki ilerleyişi ödülle taçlandırıldı.



Global Traveler okuyucuları arasında yapılan oylamada İstanbul Havalimanı yolcu kapasitesi, uçuş frekansı ve hizmet standartları kapsamında Avrupa'da bulunan havalimanları arasında ilk sıraya yerleşti.

Merkezi ABD olan seyahat alanında yayın hayatını sürdürülen Global Traveler okuyucuları arasında yapılan değerlendirme sonucuna göre İstanbul Havalimanı, dünyanın en iyi havalimanı ödülüne layık görülürken aynı zamanda Avrupa'nın en iyi havalimanı ödülünün de aralarında bulunduğu toplamda 5 dalda ödüllendirildi.

İstanbul Havalimanı, ABD merkezli seyahat dergisi Global Traveler'ın bu yıl 20. kez düzenlediği GT Ödülleri töreninde 5 dalda ödül kazandı. İstanbul Havalimanı, Global Traveler'ın okuyucuları tarafından dünyanın en iyi havalimanı, Avrupa'nın en iyi havalimanı, en iyi yeme içme alanına sahip havalimanı, en iyi alışveriş deneyimi sunan havalimanı ve Avrupa'da en iyi gümrüksüz alışveriş deneyimi sunan havalimanı olarak seçildi.





İGA İstanbul Havalimanı Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül ödül töreninde konuşma yaptı. Şengül konuşmasında, “İGA İstanbul Havalimanı, başarılarının ardından yeni ve daha büyük hedeflere ulaşmayı ve bu yolda azmederek çalışmayı kurum kültürü olarak benimsemiştir. Havalimanımızın faaliyete geçtiği ilk günden beri aldığımız uluslararası ödüller de bunun en büyük göstergesidir. Havalimanımız, hizmete açıldığından bu yana 200 milyondan fazla yolcuya ev sahipliği yaptı. Tüm paydaş ve yolcularımıza geleceğin havalimanı deneyimini şimdiden sunuyor ve yolcularımızı ‘Türk misafirperverliği’ ile karşılıyoruz. Seyahat deneyimini iyileştirmek, keyiflendirmek, beklentileri aşmak her zaman temel önceliğimizdir. Erişilebilir, çocuk ve aile dostu, yaş dostu, evcil hayvan dostu gibi standart havalimanı hizmetlerine ek olarak mobilite odaklı, yenilikçi teknolojik hizmetlerimizle fark yaratıyoruz” ifadelerine yer verdi.