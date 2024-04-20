İstanbul Havalimanı’na acil iniş: Uçağın kokpit camı çatladı

Türk Hava Yolları'na (THY) ait, İstanbul-Sivas seferi yapmakta olan TK-2658 sefer sayılı uçak, kalktıktan bir süre sonra İstanbul Havalimanı’na geri dönerek acil iniş yaptı. Acil iniş sebebinin, uçağın kokpit camının çatlaması olduğu belirtildi.

Kokpit camındaki çatlağı fark eden pilot, acil bir şekilde İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçti ve acil geri dönüş için izin istedi. Daha sonra uçak güvenli bir şekilde havalimanına iniş yaptı.

Yolcuların, bir başka uçakla Sivas’a gönderileceğini belirtildi.