İstanbul Havalimanı'nda Karla Mücadele Çalışmaları Aralıksız Sürüyor

İstanbul Havalimanı'ndaki karla mücadele çalışmaları, seferlerin aksamaması için hız kesmeden devam ediyor.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 17:20
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 17:43
İstanbul Havalimanı'nda Karla Mücadele Çalışmaları Aralıksız Sürüyor

İstanbul Havalimanı'nda Karla Mücadele Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor

İstanbul Havalimanı'nda planlanan seferlerin aksamadan gerçekleştirilebilmesi amacıyla karla mücadele çalışmaları sürüyor. Havalimanı işletmecisi İGA, kentin etkili kar yağışına rağmen yolcuların seyahat planlarının sağlıklı bir şekilde devam etmesi için gerekli tüm önlemleri alıyor.

404 Personel ve 179 Araçla Titiz Çalışma

İstanbul Havalimanı'nda kar operasyonu, hava tarafında toplam 404 personel ve 179 araç ile yürütülüyor. 24 saat esasına göre çalışan ekipler, uçuşların aksamasız ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için tam kapasite faaliyet göstermekte.

Terminal operasyonunda görevli 44 kişilik ekip de kara tarafında karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Havalimanında, buzlanmaya karşı özel solüsyonla yıkanan uçaklar, kalkış için pist başına gelirken, apronda bekletilen araç ve ekipmanlarla birlikte pist ve taksi yollarındaki karlar titizlikle temizleniyor.

Uçuşlarda Aksama Yok

İstanbul Havalimanı'ndaki seferlerde herhangi bir aksamaya rastlanmazken, bazı hava yolu şirketlerinin uçuşlarında, diğer meydanlardan kaynaklanan iptaller ve gecikmeler yaşandığı öğrenildi. Bu nedenle yolcuların, seyahat planlarını yaparken dikkatli olmalarında fayda var.

İstanbul Havalimanı'nda, planlanan seferlerde herhangi bir aksama yaşanmaması için karla mücadele...

İstanbul Havalimanı'nda, planlanan seferlerde herhangi bir aksama yaşanmaması için karla mücadele çalışmalarına devam ediliyor.

İstanbul Havalimanı'nda, planlanan seferlerde herhangi bir aksama yaşanmaması için karla mücadele...

İstanbul Havalimanı'nda, planlanan seferlerde herhangi bir aksama yaşanmaması için karla mücadele çalışmalarına devam ediliyor.

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