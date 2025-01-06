İstanbul Havalimanı'nda Yakalanan Goril Yavrusuna İsim Aranıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Yeni Gelişme

İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusu için isim arayışı başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı, kamuoyunun ilgisini çeken bu sevimli yavruya isim vermek için önerilerinizi bekliyor.

Goril Yavrusunun Yakalanışı

Bakanlığın X sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruda, Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin goril yavrusunu evrakları olmadan Türkiye'den transit geçirilmeye çalışırken yakaladığı belirtildi.

İsim Önerileri İçin Sosyal Medya Çağrısı

Paylaşımda, "Çok sevilen yavru gorilin ismini arıyoruz. Önerilerinizi #Benceİsmi etiketine bekliyoruz." mesajı yer aldı. Goril yavrusunun yeni bir fotoğrafıyla birlikte yapılan bu duyuru, sosyal medya platformlarında büyük bir ilgi gördü.

Rehabilitasyon Süreci

Gümrükler Muhafaza ekiplerinin yakaladığı goril yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personeli tarafından rehabilitasyon sürecine alındı. Sağlık durumunun iyiye gittiği ve gözlem altında tutulmaya devam ettiği vurgulandı.

Herkes, bu sevimli goril yavrusunun ismini belirlemek için heyecanla #Benceİsmi etiketini kullanmaya davet ediliyor.