İstanbul İçin En Ciddi Uyarıyı Valilik Duyurdu: Mont, Bere, Eldiven, Atkı Ne Varsa Çıkartın

İstanbul Valisi Davut Gül, megakent İstanbul'a beklenen kar yağışı tarihini açıkladı. Gül, Kış Tedbirleri Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "İstanbul’umuzda 26 Kasım Pazar günü kar yağışı bekleniyor. Bugün, Kurumlar arası iş birliğini sağlamak ve afet riskinin tekrar gözden geçirilmesi için ‘Kış Tedbirleri Toplantısı’nı yapıyoruz. Kar yağışı gibi afet ve olaylarda en önemli olan zamanlama ve koordinasyonun sağlanmasıdır. İstanbul’umuzda meteorolojik verileri yakından takip ederek almamız gereken tüm kararları zamanında alacağız. Afet Çalışma Grupları işine hakim olacak ve talepler ivedi bir şekilde yerine getirilecek. Kaymakamlar, il koordinasyon kurulları ile tedbirleri sağlayacak. Hepinize vereceğiniz katkılar için teşekkür ediyorum. İnşallah, İstanbul’umuzda kar sürecini yüz akı ile atlatacağız" dedi.





İstanbul'da Sıcaklık Birden Düşecek

Geçtiğimiz hafta sonu mevsimin ilk karını yaşayan İstanbul, önemli bir hava değişikliğiyle karşı karşıya. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre, 25-26 Kasım Cumartesi ve Pazar günleri İstanbul'da sıcaklık 9 derece birden düşecek.

Türkiye'de Hava Durumu: Fırtına, Şiddetli Yağmur ve Kar Yağışı Bekleniyor

Türkiye genelinde ise hafta sonu fırtına, şiddetli yağmur ve kar yağışı etkili olacak. İstanbul'da yarın hafif yağmurlu, cumartesi günü ise şiddetli lodoslu bir hava bekleniyor. Akşam saatlerinde yağışın şiddetlenmesi ve ardından pazar günü İstanbul'da kar yağışı yaşanması öngörülüyor.

Dikkat Çeken Hava Olayı: Bomba Siklon Geliyor!

Bu hafta sonu Türkiye'nin gündemini "Bomba Siklon" ve fırtına belirleyecek. Sıcak ve soğuk hava çarpışmasıyla oluşacak olan Bomba Siklon, ani sıcaklık düşüşü, yağışlar ve kuvvetli rüzgarlarla Türkiye'yi etkisi altına alacak.

İstanbul Valiliği ve AKOM'dan Uyarılar

İstanbul Valiliği ve İBB AKOM, halkı olası olumsuzluklara karşı uyardı. Valilik, yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olacak rüzgarın yer yer fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini duyurdu. AKOM ise yaşanabilecek aksaklıklara karşı hazırda bekletilen ekiplerle birlikte İstanbulluları dikkatli olmaya çağırdı.

Meteoroloji Tahmin Dairesi Başkanı: Sıcaklıklar 10 Derece Düşecek, Kar Geliyor

Meteoroloji Tahmin Dairesi Başkanı, sıcaklıkların 10 derece düşeceğini ve kar yağışının beklendiğini açıkladı. Özellikle İstanbul'da karayelin etkisiyle pazar günü şehrin yüksek kesimlerine lapa lapa kar yağabileceği belirtildi.