İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Şarampole Devrilen Otomobil: 4 Yaralı, Anne Kritik

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Şarampole Devrilen Otomobil

Karesi Yeniköy'de 45 ART 109 plakalı araç devrildi

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kesiminde meydana gelen kazada, şarampole devrilen otomobilde 4 kişi yaralandı.

İstanbul'dan İzmir istikametine seyreden sürücü Umut Sanduk idaresindeki 45 ART 109 plakalı otomobil, Karesi Yeniköy mevkiinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü Umut Sanduk, eşi Fatmanur Elzem Sanduk ve çocukları Alara ile Kumsal Sanduk yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Fatmanur Elzem Sanduk'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

