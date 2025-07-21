İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Tır Kazası: Sürücü Yaralandı

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Susurluk ilçesi kesiminde, akaryakıt tankerine çarpan tırın sürücüsü yaralandı. Olay, Susurluk Ömerköy mevkisinde dün akşam saatlerinde meydana geldi.

Serdar Lafçı'nın kullandığı 16 DT 741 plakalı akaryakıt tankerinin, lastiği patladı ve emniyet şeridinde durmak zorunda kaldı. Emniyet şeridinde bekleyen tankere, İlhan Aydemir yönetimindeki 34 LK 5339 plakalı beton künk yüklü tır çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen tır, yükündeki künkleri otoyola savurdu ve tankerin arka kısmında hasar oluşarak, mazotun bir kısmı yola aktı.

Kaza sonrasında yaralanan tır sürücüsü, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, yolda künklerin ve mazotun temizlenmesinin ardından kontrollü bir şekilde yeniden sağlanmaya başladı. Ayrıca, hasar gören tankerdeki akaryakıtın bir bölümü, olay yerine gelen başka bir tankere aktarıldı.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Susurluk ilçesi kesiminde emniyet şeridinde duran akaryakıt tankerine çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Susurluk ilçesi kesiminde emniyet şeridinde duran akaryakıt tankerine çarpan tırın sürücüsü yaralandı.