İstanbul Kapalı Dikey Tarım Merkezi'nde İki Yılda 6 Ton Ürün Üretildi

İstanbul Kapalı Dikey Tarım Merkezi'nde Tarım Devrimi

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, İstanbul Kapalı Dikey Tarım Uygulama Merkezi'nde son iki yılda 6 tondan fazla ürün üretilerek tüketiciyle buluşturulduğunu duyurdu. Parıldar, merkezdeki verilerin yatırımcılar için ücretsiz erişime açık olduğunu belirtti.

Merkezin Amacı ve Avantajları

8 Aralık 2022'de Kağıthane Belediyesi Yeni Kültür Merkezi Kompleksi'nde açılan bu merkez, şehrin içindeki üretim ve tüketim alanlarını yaklaştırmayı, lojistik maliyetleri azaltmayı ve İstanbul'daki halkın taze sebze ile ucuz gıda erişimini artırmayı hedefliyor.

Parıldar, “Merkezde yüzde 99'un üzerinde su tasarrufu sağlıyoruz. Bu en önemli unsur” diyerek, su kaynaklarının etkin kullanımının tarım planlamasında kritik bir rol oynadığını vurguladı.

Üretim Süreci ve Teknoloji Kullanımı

Kapalı tarım yöntemi ile bitki hastalıklarını kontrol edebilme ve pestisit kullanmadan ürün yetiştirilmesi mümkün. Parıldar, bu sayede doğa koşullarından bağımsız, yılın her günü üretim yapılabildiğini ifade etti.

“Yılın 365 gününde üretim yapabiliyorsunuz” ifadelerini kullanan Parıldar, merkezde atıl alanların da üretime kazandırıldığını ve geleneksel tarıma göre 40 ila 100 kat daha fazla ürün alınabildiğini belirtti.

Veri Seti ve Eğitim Fırsatları

Merkez, 700 metrekare alan üzerinde ofisler, fide hazırlama merkezi ve üretim üniteleri barındırıyor. Parıldar, asıl amaçlarının bilgi ve veri seti oluşturmak olduğunu belirtti. “Buradaki veri sistemlerini, bitki besin elementlerini otomasyon sistemiyle sağlıyoruz” dedi.

Tüketici Talepleri ve Gelecek Hedefleri

Parıldar, ürünü talep eden market ve tüketici gruplarının oluştuğunu, bu durumun yeni projelere finansman sağlamaya yardımcı olduğunu söyledi. Tarımın bir milli güvenlik unsuru olarak değerlendirildiğini vurgulayan Parıldar, gelecekte ilaç sanayisine yönelik bitki çalışmalarına da ağırlık vereceklerini bildirdi.

2 yıllık süreçte 10 binin üzerinde ziyaretçi ağırladıkları bilgisini veren Parıldar, bu merkezde eğitim alan çocuklar ve gençlere tarım konusunda bilgi aktardıklarını sözlerine ekledi.