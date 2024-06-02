İstanbul Kartaltepe'de bina çöktü! 2 kişinin durumu kritik , 9 kişi yaralı!

İstanbul Kartaltepe'de Bina Çöktü:2'si Ağır, 9 Yaralı!

Bugün (2 Haziran 2024 Pazar) sabah saat 08.40 sıralarında İstanbul Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Olay yerine anında çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.



Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Çöken binanın enkazından şu ana kadar 11 kişi sağ olarak kurtarıldı. Bu kişilerden 2'sinin durumunun ağır, 7 kişinin ise yaralı olduğu öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Arama kurtarma çalışmaları halen devam ediyor ve enkaz altında kalan başka kişilerin olduğu tahmin ediliyor.

Vali Gül: Binanın Çökme Nedeni Araştırılıyor

İstanbul Valisi Davut Gül olay yerinde yaptığı açıklamada, binanın 1988 yılında inşa edildiğini ve çökme nedeninin henüz belirlenemediğini söyledi. Gül ayrıca, adli ve idari soruşturmanın başlatıldığını da ekledi.

Bina Park Halindeki Araçların Üzerine Yıkıldı

Çöken bina, park halindeki araçların üzerine de yıkılırken, yoldan geçen bir belediye otobüsünde de hasar oluştu.