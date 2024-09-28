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İstanbul Kültür Yolu Festivali Sanatseverlerle Buluşuyor

Kültür Yolu Festivali, İstanbul'daki sergilerle yoğunca ilgi görüyor, önemli sanat eserleri ziyaretçilere sunuluyor.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 18:26
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 18:34
İstanbul Kültür Yolu Festivali Sanatseverlerle Buluşuyor

İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde Sanat Dolu Günler

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin kültürel değerini artırmayı amaçlayan Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl 16 şehirde etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Festivalin 13. durağı olarak İstanbul, sanatseverleri ağırlıyor.

Çarpıcı Sergiler ve Katılımcılar

Bugün kapılarını açan sergiler, sanat tutkunlarından yoğun ilgi görüyor. Atatürk Kültür Merkezi'nde yer alan "Pablo Picasso - Resimden Seramiğe Bir Serüven" sergisi, ünlü sanatçının mirasçılar tarafından onaylanmış 170 orijinal eseriyle dikkat çekiyor.

Diğer bir önemli sergi olan “Warhol'un Dünyası - Pop Art'ın İkonu” ise Andy Warhol'un eserlerini, 31 Aralık'a kadar meraklılarıyla buluşturuyor.

Piksel Dünyası ve Görsel Anlatılar

Bir başka ilgi çekici sergi, Leonardo Da Vinci - Rönesans Dehası olacak. Bu sergi, Da Vinci'nin 230 parçalık koleksiyonu ile izleyicilere geçmiş ile günümüzü bir araya getiriyor.

Ünlü fotoğrafçı Sebastiao Salgado tarafından hazırlanan "Genesis" sergisi ise, iklim değişikliği ve kaybolan coğrafyalara odaklanıyor ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde sanatseverlerle buluşuyor.

Frida Kahlo ve Refik Anadol'un Eserleri

Frida Kahlo'ya adanmış “Frida Kahlo'nun Günlükleri” sergisi ise Grand Pera Tarihi Bina'da 26 Ekim'e kadar sergilenecek. Bu sergi, izleyicileri Frida Kahlo'nun sanatsal yolculuğuna davet ediyor.

Ayrıca, yeni medya sanatçısı Refik Anadol'un "Yeryüzü Rüyaları: Anadolu" projesi de festivalde dikkat çekmekte. Bu eser, AKM Büyük Tiyatro Fuaye Alanı'nda ziyaretçileri bekliyor.

Yeşilçam'ın Anısına Özel Bir Sergi

Yönetmen Türker İnanoğlu'nun anısına hazırlanan "Bay Sinema" sergisi de İstanbul Sinema Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu. Yeşilçam tarihini öne çıkaran bu sergi, İnanoğlu'nun kişisel eşyalarını ve döneminin ikonik figürlerinin balmumu heykellerini içeriyor.

Festival, Anadolu'dan Avrupa'ya kadar geniş bir alanda 100'den fazla mekanda 500'ü aşkın etkinlikle devam ediyor, sanatseverleri bekliyor!

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Festivali bugün başladı. Festival kapsamında bugün ziyaretçileri ağırlamaya başlayan sergilere sanatseverler yoğun ilgi gösteriyor. Dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Sebastiao Salgado'nun kariyerinin en uzun soluklu projelerinden "Genesis" de ilk defa İstanbul'da sergileniyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire'de açılan sergi, Salgado'nun iklim krizi ve yok olan coğrafyalara odaklandığı 245 siyah beyaz fotoğraftan oluşuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Festivali bugün başladı. Festival kapsamında bugün ziyaretçileri ağırlamaya başlayan sergilere sanatseverler yoğun ilgi gösteriyor. Dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Sebastiao Salgado'nun kariyerinin en uzun soluklu projelerinden "Genesis" de ilk defa İstanbul'da sergileniyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire'de açılan sergi, Salgado'nun iklim krizi ve yok olan coğrafyalara odaklandığı 245 siyah beyaz fotoğraftan oluşuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Festivali bugün başladı. Festival kapsamında bugün ziyaretçileri ağırlamaya başlayan sergilere sanatseverler yoğun ilgi gösteriyor. Dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Sebastiao Salgado'nun kariyerinin en uzun soluklu projelerinden "Genesis" de ilk defa İstanbul'da sergileniyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire'de açılan sergi, Salgado'nun iklim krizi ve yok olan coğrafyalara odaklandığı 245 siyah beyaz fotoğraftan oluşuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Festivali bugün başladı. Festival kapsamında bugün ziyaretçileri ağırlamaya başlayan sergilere sanatseverler yoğun ilgi gösteriyor. Dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Sebastiao Salgado'nun kariyerinin en uzun soluklu projelerinden "Genesis" de ilk defa İstanbul'da sergileniyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire'de açılan sergi, Salgado'nun iklim krizi ve yok olan coğrafyalara odaklandığı 245 siyah beyaz fotoğraftan oluşuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Festivali bugün başladı. Festival kapsamında bugün ziyaretçileri ağırlamaya başlayan sergilere sanatseverler yoğun ilgi gösteriyor. Dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Sebastiao Salgado'nun kariyerinin en uzun soluklu projelerinden "Genesis" de ilk defa İstanbul'da sergileniyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire'de açılan sergi, Salgado'nun iklim krizi ve yok olan coğrafyalara odaklandığı 245 siyah beyaz fotoğraftan oluşuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Festivali bugün başladı. Festival kapsamında bugün ziyaretçileri ağırlamaya başlayan sergilere sanatseverler yoğun ilgi gösteriyor. Dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Sebastiao Salgado'nun kariyerinin en uzun soluklu projelerinden "Genesis" de ilk defa İstanbul'da sergileniyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire'de açılan sergi, Salgado'nun iklim krizi ve yok olan coğrafyalara odaklandığı 245 siyah beyaz fotoğraftan oluşuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Festivali bugün başladı. Festival kapsamında bugün ziyaretçileri ağırlamaya başlayan sergilere sanatseverler yoğun ilgi gösteriyor. Dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Sebastiao Salgado'nun kariyerinin en uzun soluklu projelerinden "Genesis" de ilk defa İstanbul'da sergileniyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire'de açılan sergi, Salgado'nun iklim krizi ve yok olan coğrafyalara odaklandığı 245 siyah beyaz fotoğraftan oluşuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Festivali bugün başladı. Festival kapsamında bugün ziyaretçileri ağırlamaya başlayan sergilere sanatseverler yoğun ilgi gösteriyor. Dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Sebastiao Salgado'nun kariyerinin en uzun soluklu projelerinden "Genesis" de ilk defa İstanbul'da sergileniyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire'de açılan sergi, Salgado'nun iklim krizi ve yok olan coğrafyalara odaklandığı 245 siyah beyaz fotoğraftan oluşuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Festivali bugün başladı. Festival kapsamında bugün ziyaretçileri ağırlamaya başlayan sergilere sanatseverler yoğun ilgi gösteriyor. Dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Sebastiao Salgado'nun kariyerinin en uzun soluklu projelerinden "Genesis" de ilk defa İstanbul'da sergileniyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire'de açılan sergi, Salgado'nun iklim krizi ve yok olan coğrafyalara odaklandığı 245 siyah beyaz fotoğraftan oluşuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Festivali bugün başladı. Festival kapsamında bugün ziyaretçileri ağırlamaya başlayan sergilere sanatseverler yoğun ilgi gösteriyor. Dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Sebastiao Salgado'nun kariyerinin en uzun soluklu projelerinden "Genesis" de ilk defa İstanbul'da sergileniyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire'de açılan sergi, Salgado'nun iklim krizi ve yok olan coğrafyalara odaklandığı 245 siyah beyaz fotoğraftan oluşuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Festivali bugün başladı. Festival kapsamında bugün ziyaretçileri ağırlamaya başlayan sergilere sanatseverler yoğun ilgi gösteriyor. Dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Sebastiao Salgado'nun kariyerinin en uzun soluklu projelerinden "Genesis" de ilk defa İstanbul'da sergileniyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire'de açılan sergi, Salgado'nun iklim krizi ve yok olan coğrafyalara odaklandığı 245 siyah beyaz fotoğraftan oluşuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Festivali bugün başladı. Festival kapsamında bugün ziyaretçileri ağırlamaya başlayan sergilere sanatseverler yoğun ilgi gösteriyor. Dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Sebastiao Salgado'nun kariyerinin en uzun soluklu projelerinden "Genesis" de ilk defa İstanbul'da sergileniyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire'de açılan sergi, Salgado'nun iklim krizi ve yok olan coğrafyalara odaklandığı 245 siyah beyaz fotoğraftan oluşuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Festivali bugün başladı. Festival kapsamında bugün ziyaretçileri ağırlamaya başlayan sergilere sanatseverler yoğun ilgi gösteriyor. Dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Sebastiao Salgado'nun kariyerinin en uzun soluklu projelerinden "Genesis" de ilk defa İstanbul'da sergileniyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire'de açılan sergi, Salgado'nun iklim krizi ve yok olan coğrafyalara odaklandığı 245 siyah beyaz fotoğraftan oluşuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Festivali bugün başladı. Festival kapsamında bugün ziyaretçileri ağırlamaya başlayan sergilere sanatseverler yoğun ilgi gösteriyor. Dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Sebastiao Salgado'nun kariyerinin en uzun soluklu projelerinden "Genesis" de ilk defa İstanbul'da sergileniyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire'de açılan sergi, Salgado'nun iklim krizi ve yok olan coğrafyalara odaklandığı 245 siyah beyaz fotoğraftan oluşuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Festivali bugün başladı. Festival kapsamında bugün ziyaretçileri ağırlamaya başlayan sergilere sanatseverler yoğun ilgi gösteriyor. Dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Sebastiao Salgado'nun kariyerinin en uzun soluklu projelerinden "Genesis" de ilk defa İstanbul'da sergileniyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire'de açılan sergi, Salgado'nun iklim krizi ve yok olan coğrafyalara odaklandığı 245 siyah beyaz fotoğraftan oluşuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Festivali bugün başladı. Festival kapsamında bugün ziyaretçileri ağırlamaya başlayan sergilere sanatseverler yoğun ilgi gösteriyor. Dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Sebastiao Salgado'nun kariyerinin en uzun soluklu projelerinden "Genesis" de ilk defa İstanbul'da sergileniyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire'de açılan sergi, Salgado'nun iklim krizi ve yok olan coğrafyalara odaklandığı 245 siyah beyaz fotoğraftan oluşuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Festivali bugün başladı. Festival kapsamında bugün ziyaretçileri ağırlamaya başlayan sergilere sanatseverler yoğun ilgi gösteriyor. Dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Sebastiao Salgado'nun kariyerinin en uzun soluklu projelerinden "Genesis" de ilk defa İstanbul'da sergileniyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire'de açılan sergi, Salgado'nun iklim krizi ve yok olan coğrafyalara odaklandığı 245 siyah beyaz fotoğraftan oluşuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Festivali bugün başladı. Festival kapsamında bugün ziyaretçileri ağırlamaya başlayan sergilere sanatseverler yoğun ilgi gösteriyor. Dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Sebastiao Salgado'nun kariyerinin en uzun soluklu projelerinden "Genesis" de ilk defa İstanbul'da sergileniyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire'de açılan sergi, Salgado'nun iklim krizi ve yok olan coğrafyalara odaklandığı 245 siyah beyaz fotoğraftan oluşuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Festivali bugün başladı. Festival kapsamında bugün ziyaretçileri ağırlamaya başlayan sergilere sanatseverler yoğun ilgi gösteriyor. Dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Sebastiao Salgado'nun kariyerinin en uzun soluklu projelerinden "Genesis" de ilk defa İstanbul'da sergileniyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire'de açılan sergi, Salgado'nun iklim krizi ve yok olan coğrafyalara odaklandığı 245 siyah beyaz fotoğraftan oluşuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Festivali bugün başladı. Festival kapsamında bugün ziyaretçileri ağırlamaya başlayan sergilere sanatseverler yoğun ilgi gösteriyor. Pop Art sanatının önemli temsilcilerinden, 1960'lardan bugüne kadar değişen tüm paradigmaları öngörmüş Andy Warhol'un "Warhol'un Dünyası-Pop Art'ın İkonu" sergisi de 31 Aralık'a kadar AKM'de ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Festivali bugün başladı. Festival kapsamında bugün ziyaretçileri ağırlamaya başlayan sergilere sanatseverler yoğun ilgi gösteriyor. Pop Art sanatının önemli temsilcilerinden, 1960'lardan bugüne kadar değişen tüm paradigmaları öngörmüş Andy Warhol'un "Warhol'un Dünyası-Pop Art'ın İkonu" sergisi de 31 Aralık'a kadar AKM'de ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Festivali bugün başladı. Festival kapsamında bugün ziyaretçileri ağırlamaya başlayan sergilere sanatseverler yoğun ilgi gösteriyor. Pop Art sanatının önemli temsilcilerinden, 1960'lardan bugüne kadar değişen tüm paradigmaları öngörmüş Andy Warhol'un "Warhol'un Dünyası-Pop Art'ın İkonu" sergisi de 31 Aralık'a kadar AKM'de ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Festivali bugün başladı. Festival kapsamında bugün ziyaretçileri ağırlamaya başlayan sergilere sanatseverler yoğun ilgi gösteriyor. Pop Art sanatının önemli temsilcilerinden, 1960'lardan bugüne kadar değişen tüm paradigmaları öngörmüş Andy Warhol'un "Warhol'un Dünyası-Pop Art'ın İkonu" sergisi de 31 Aralık'a kadar AKM'de ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Festivali bugün başladı. Festival kapsamında bugün ziyaretçileri ağırlamaya başlayan sergilere sanatseverler yoğun ilgi gösteriyor. Pop Art sanatının önemli temsilcilerinden, 1960'lardan bugüne kadar değişen tüm paradigmaları öngörmüş Andy Warhol'un "Warhol'un Dünyası-Pop Art'ın İkonu" sergisi de 31 Aralık'a kadar AKM'de ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Festivali bugün başladı. Festival kapsamında bugün ziyaretçileri ağırlamaya başlayan sergilere sanatseverler yoğun ilgi gösteriyor. Pop Art sanatının önemli temsilcilerinden, 1960'lardan bugüne kadar değişen tüm paradigmaları öngörmüş Andy Warhol'un "Warhol'un Dünyası-Pop Art'ın İkonu" sergisi de 31 Aralık'a kadar AKM'de ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Festivali bugün başladı. Festival kapsamında bugün ziyaretçileri ağırlamaya başlayan sergilere sanatseverler yoğun ilgi gösteriyor. Pop Art sanatının önemli temsilcilerinden, 1960'lardan bugüne kadar değişen tüm paradigmaları öngörmüş Andy Warhol'un "Warhol'un Dünyası-Pop Art'ın İkonu" sergisi de 31 Aralık'a kadar AKM'de ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Festivali bugün başladı. Festival kapsamında bugün ziyaretçileri ağırlamaya başlayan sergilere sanatseverler yoğun ilgi gösteriyor. Pop Art sanatının önemli temsilcilerinden, 1960'lardan bugüne kadar değişen tüm paradigmaları öngörmüş Andy Warhol'un "Warhol'un Dünyası-Pop Art'ın İkonu" sergisi de 31 Aralık'a kadar AKM'de ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Festivali bugün başladı. Festival kapsamında bugün ziyaretçileri ağırlamaya başlayan sergilere sanatseverler yoğun ilgi gösteriyor. "Leonardo Da Vinci-Rönesans Dehası" sergisi de festival boyunca Lale Müzesi'nde izleyiciyle buluşacak. Da Vinci'nin 100'den fazla icat modelinin de aralarında bulunduğu 230 parçalık koleksiyon, geçmişi modern bilgiyle birleştirerek, ziyaretçilere Da Vinci'nin mirasının güncel ve etkileyici bir anlayışını sunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Festivali bugün başladı. Festival kapsamında bugün ziyaretçileri ağırlamaya başlayan sergilere sanatseverler yoğun ilgi gösteriyor. "Leonardo Da Vinci-Rönesans Dehası" sergisi de festival boyunca Lale Müzesi'nde izleyiciyle buluşacak. Da Vinci'nin 100'den fazla icat modelinin de aralarında bulunduğu 230 parçalık koleksiyon, geçmişi modern bilgiyle birleştirerek, ziyaretçilere Da Vinci'nin mirasının güncel ve etkileyici bir anlayışını sunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Festivali bugün başladı. Festival kapsamında bugün ziyaretçileri ağırlamaya başlayan sergilere sanatseverler yoğun ilgi gösteriyor. "Leonardo Da Vinci-Rönesans Dehası" sergisi de festival boyunca Lale Müzesi'nde izleyiciyle buluşacak. Da Vinci'nin 100'den fazla icat modelinin de aralarında bulunduğu 230 parçalık koleksiyon, geçmişi modern bilgiyle birleştirerek, ziyaretçilere Da Vinci'nin mirasının güncel ve etkileyici bir anlayışını sunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Festivali bugün başladı. Festival kapsamında bugün ziyaretçileri ağırlamaya başlayan sergilere sanatseverler yoğun ilgi gösteriyor. "Leonardo Da Vinci-Rönesans Dehası" sergisi de festival boyunca Lale Müzesi'nde izleyiciyle buluşacak. Da Vinci'nin 100'den fazla icat modelinin de aralarında bulunduğu 230 parçalık koleksiyon, geçmişi modern bilgiyle birleştirerek, ziyaretçilere Da Vinci'nin mirasının güncel ve etkileyici bir anlayışını sunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Festivali bugün başladı. Festival kapsamında bugün ziyaretçileri ağırlamaya başlayan sergilere sanatseverler yoğun ilgi gösteriyor. "Leonardo Da Vinci-Rönesans Dehası" sergisi de festival boyunca Lale Müzesi'nde izleyiciyle buluşacak. Da Vinci'nin 100'den fazla icat modelinin de aralarında bulunduğu 230 parçalık koleksiyon, geçmişi modern bilgiyle birleştirerek, ziyaretçilere Da Vinci'nin mirasının güncel ve etkileyici bir anlayışını sunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Festivali bugün başladı. Festival kapsamında bugün ziyaretçileri ağırlamaya başlayan sergilere sanatseverler yoğun ilgi gösteriyor. "Leonardo Da Vinci-Rönesans Dehası" sergisi de festival boyunca Lale Müzesi'nde izleyiciyle buluşacak. Da Vinci'nin 100'den fazla icat modelinin de aralarında bulunduğu 230 parçalık koleksiyon, geçmişi modern bilgiyle birleştirerek, ziyaretçilere Da Vinci'nin mirasının güncel ve etkileyici bir anlayışını sunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Festivali bugün başladı. Festival kapsamında bugün ziyaretçileri ağırlamaya başlayan sergilere sanatseverler yoğun ilgi gösteriyor. "Leonardo Da Vinci-Rönesans Dehası" sergisi de festival boyunca Lale Müzesi'nde izleyiciyle buluşacak. Da Vinci'nin 100'den fazla icat modelinin de aralarında bulunduğu 230 parçalık koleksiyon, geçmişi modern bilgiyle birleştirerek, ziyaretçilere Da Vinci'nin mirasının güncel ve etkileyici bir anlayışını sunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Festivali bugün başladı. Festival kapsamında bugün ziyaretçileri ağırlamaya başlayan sergilere sanatseverler yoğun ilgi gösteriyor. "Leonardo Da Vinci-Rönesans Dehası" sergisi de festival boyunca Lale Müzesi'nde izleyiciyle buluşacak. Da Vinci'nin 100'den fazla icat modelinin de aralarında bulunduğu 230 parçalık koleksiyon, geçmişi modern bilgiyle birleştirerek, ziyaretçilere Da Vinci'nin mirasının güncel ve etkileyici bir anlayışını sunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Festivali bugün başladı. Festival kapsamında bugün ziyaretçileri ağırlamaya başlayan sergilere sanatseverler yoğun ilgi gösteriyor. "Leonardo Da Vinci-Rönesans Dehası" sergisi de festival boyunca Lale Müzesi'nde izleyiciyle buluşacak. Da Vinci'nin 100'den fazla icat modelinin de aralarında bulunduğu 230 parçalık koleksiyon, geçmişi modern bilgiyle birleştirerek, ziyaretçilere Da Vinci'nin mirasının güncel ve etkileyici bir anlayışını sunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Festivali bugün başladı. Festival kapsamında bugün ziyaretçileri ağırlamaya başlayan sergilere sanatseverler yoğun ilgi gösteriyor. "Leonardo Da Vinci-Rönesans Dehası" sergisi de festival boyunca Lale Müzesi'nde izleyiciyle buluşacak. Da Vinci'nin 100'den fazla icat modelinin de aralarında bulunduğu 230 parçalık koleksiyon, geçmişi modern bilgiyle birleştirerek, ziyaretçilere Da Vinci'nin mirasının güncel ve etkileyici bir anlayışını sunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Festivali bugün başladı. Festival kapsamında bugün ziyaretçileri ağırlamaya başlayan sergilere sanatseverler yoğun ilgi gösteriyor. "Leonardo Da Vinci-Rönesans Dehası" sergisi de festival boyunca Lale Müzesi'nde izleyiciyle buluşacak. Da Vinci'nin 100'den fazla icat modelinin de aralarında bulunduğu 230 parçalık koleksiyon, geçmişi modern bilgiyle birleştirerek, ziyaretçilere Da Vinci'nin mirasının güncel ve etkileyici bir anlayışını sunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Festivali bugün başladı. Festival kapsamında bugün ziyaretçileri ağırlamaya başlayan sergilere sanatseverler yoğun ilgi gösteriyor. "Leonardo Da Vinci-Rönesans Dehası" sergisi de festival boyunca Lale Müzesi'nde izleyiciyle buluşacak. Da Vinci'nin 100'den fazla icat modelinin de aralarında bulunduğu 230 parçalık koleksiyon, geçmişi modern bilgiyle birleştirerek, ziyaretçilere Da Vinci'nin mirasının güncel ve etkileyici bir anlayışını sunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Festivali bugün başladı. Festival kapsamında bugün ziyaretçileri ağırlamaya başlayan sergilere sanatseverler yoğun ilgi gösteriyor. "Leonardo Da Vinci-Rönesans Dehası" sergisi de festival boyunca Lale Müzesi'nde izleyiciyle buluşacak. Da Vinci'nin 100'den fazla icat modelinin de aralarında bulunduğu 230 parçalık koleksiyon, geçmişi modern bilgiyle birleştirerek, ziyaretçilere Da Vinci'nin mirasının güncel ve etkileyici bir anlayışını sunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Festivali bugün başladı. Festival kapsamında bugün ziyaretçileri ağırlamaya başlayan sergilere sanatseverler yoğun ilgi gösteriyor. "Leonardo Da Vinci-Rönesans Dehası" sergisi de festival boyunca Lale Müzesi'nde izleyiciyle buluşacak. Da Vinci'nin 100'den fazla icat modelinin de aralarında bulunduğu 230 parçalık koleksiyon, geçmişi modern bilgiyle birleştirerek, ziyaretçilere Da Vinci'nin mirasının güncel ve etkileyici bir anlayışını sunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Festivali bugün başladı. Festival kapsamında bugün ziyaretçileri ağırlamaya başlayan sergilere sanatseverler yoğun ilgi gösteriyor. "Leonardo Da Vinci-Rönesans Dehası" sergisi de festival boyunca Lale Müzesi'nde izleyiciyle buluşacak. Da Vinci'nin 100'den fazla icat modelinin de aralarında bulunduğu 230 parçalık koleksiyon, geçmişi modern bilgiyle birleştirerek, ziyaretçilere Da Vinci'nin mirasının güncel ve etkileyici bir anlayışını sunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Festivali bugün başladı. Festival kapsamında bugün ziyaretçileri ağırlamaya başlayan sergilere sanatseverler yoğun ilgi gösteriyor. "Leonardo Da Vinci-Rönesans Dehası" sergisi de festival boyunca Lale Müzesi'nde izleyiciyle buluşacak. Da Vinci'nin 100'den fazla icat modelinin de aralarında bulunduğu 230 parçalık koleksiyon, geçmişi modern bilgiyle birleştirerek, ziyaretçilere Da Vinci'nin mirasının güncel ve etkileyici bir anlayışını sunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Festivali bugün başladı. Festival kapsamında bugün ziyaretçileri ağırlamaya başlayan sergilere sanatseverler yoğun ilgi gösteriyor. "Leonardo Da Vinci-Rönesans Dehası" sergisi de festival boyunca Lale Müzesi'nde izleyiciyle buluşacak. Da Vinci'nin 100'den fazla icat modelinin de aralarında bulunduğu 230 parçalık koleksiyon, geçmişi modern bilgiyle birleştirerek, ziyaretçilere Da Vinci'nin mirasının güncel ve etkileyici bir anlayışını sunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Festivali bugün başladı. Festival kapsamında bugün ziyaretçileri ağırlamaya başlayan sergilere sanatseverler yoğun ilgi gösteriyor. "Leonardo Da Vinci-Rönesans Dehası" sergisi de festival boyunca Lale Müzesi'nde izleyiciyle buluşacak. Da Vinci'nin 100'den fazla icat modelinin de aralarında bulunduğu 230 parçalık koleksiyon, geçmişi modern bilgiyle birleştirerek, ziyaretçilere Da Vinci'nin mirasının güncel ve etkileyici bir anlayışını sunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Festivali bugün başladı. Festival kapsamında bugün ziyaretçileri ağırlamaya başlayan sergilere sanatseverler yoğun ilgi gösteriyor. "Leonardo Da Vinci-Rönesans Dehası" sergisi de festival boyunca Lale Müzesi'nde izleyiciyle buluşacak. Da Vinci'nin 100'den fazla icat modelinin de aralarında bulunduğu 230 parçalık koleksiyon, geçmişi modern bilgiyle birleştirerek, ziyaretçilere Da Vinci'nin mirasının güncel ve etkileyici bir anlayışını sunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Festivali bugün başladı. Festival kapsamında bugün ziyaretçileri ağırlamaya başlayan sergilere sanatseverler yoğun ilgi gösteriyor. "Leonardo Da Vinci-Rönesans Dehası" sergisi de festival boyunca Lale Müzesi'nde izleyiciyle buluşacak. Da Vinci'nin 100'den fazla icat modelinin de aralarında bulunduğu 230 parçalık koleksiyon, geçmişi modern bilgiyle birleştirerek, ziyaretçilere Da Vinci'nin mirasının güncel ve etkileyici bir anlayışını sunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Festivali bugün başladı. Festival kapsamında bugün ziyaretçileri ağırlamaya başlayan sergilere sanatseverler yoğun ilgi gösteriyor. "Leonardo Da Vinci-Rönesans Dehası" sergisi de festival boyunca Lale Müzesi'nde izleyiciyle buluşacak. Da Vinci'nin 100'den fazla icat modelinin de aralarında bulunduğu 230 parçalık koleksiyon, geçmişi modern bilgiyle birleştirerek, ziyaretçilere Da Vinci'nin mirasının güncel ve etkileyici bir anlayışını sunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Festivali bugün başladı. Festival kapsamında bugün ziyaretçileri ağırlamaya başlayan sergilere sanatseverler yoğun ilgi gösteriyor. "Leonardo Da Vinci-Rönesans Dehası" sergisi de festival boyunca Lale Müzesi'nde izleyiciyle buluşacak. Da Vinci'nin 100'den fazla icat modelinin de aralarında bulunduğu 230 parçalık koleksiyon, geçmişi modern bilgiyle birleştirerek, ziyaretçilere Da Vinci'nin mirasının güncel ve etkileyici bir anlayışını sunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Festivali bugün başladı. Festival kapsamında bugün ziyaretçileri ağırlamaya başlayan sergilere sanatseverler yoğun ilgi gösteriyor. "Leonardo Da Vinci-Rönesans Dehası" sergisi de festival boyunca Lale Müzesi'nde izleyiciyle buluşacak. Da Vinci'nin 100'den fazla icat modelinin de aralarında bulunduğu 230 parçalık koleksiyon, geçmişi modern bilgiyle birleştirerek, ziyaretçilere Da Vinci'nin mirasının güncel ve etkileyici bir anlayışını sunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Festivali bugün başladı. Festival kapsamında bugün ziyaretçileri ağırlamaya başlayan sergilere sanatseverler yoğun ilgi gösteriyor. "Leonardo Da Vinci-Rönesans Dehası" sergisi de festival boyunca Lale Müzesi'nde izleyiciyle buluşacak. Da Vinci'nin 100'den fazla icat modelinin de aralarında bulunduğu 230 parçalık koleksiyon, geçmişi modern bilgiyle birleştirerek, ziyaretçilere Da Vinci'nin mirasının güncel ve etkileyici bir anlayışını sunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Festivali bugün başladı. Festival kapsamında bugün ziyaretçileri ağırlamaya başlayan sergilere sanatseverler yoğun ilgi gösteriyor. "Leonardo Da Vinci-Rönesans Dehası" sergisi de festival boyunca Lale Müzesi'nde izleyiciyle buluşacak. Da Vinci'nin 100'den fazla icat modelinin de aralarında bulunduğu 230 parçalık koleksiyon, geçmişi modern bilgiyle birleştirerek, ziyaretçilere Da Vinci'nin mirasının güncel ve etkileyici bir anlayışını sunuyor.

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