İstanbul Lale Müzesi'nde Açılan '2. Tulipomania: Lale Çılgınlığı' Sergisi

İstanbul Lale Müzesi'nde '2. Tulipomania: Lale Çılgınlığı' Sergisi Açıldı

'2. Tulipomania: Lale Çılgınlığı' sergisi, İstanbul Lale Müzesi'nde sanatseverlerin katılımıyla kapılarını açtı. Bu sergi, sanat tarihindeki lale izlerinin yeniden yorumlandığı özgün bir etkinlik olarak dikkat çekiyor.

Sergi, laleyi yalnızca bir çiçek olarak değil, aynı zamanda kültür, estetik anlayış ve tarihin derinliklerinde yer alan yaratıcı bir ilham kaynağı olarak gözler önüne sermeyi amaçlıyor.

Sergi küratörü Ali Bakova, etkinliğin multidisipliner yapısını vurgulayarak, "Bu yıl ikincisi düzenlenen sergide, sanatçı ressam, heykeltıraş, tasarımcı, fotoğrafçı, mimar, AI yapay zeka sanatçısı ve geleneksel el sanatlarından oluşan toplam 45 katılımcı ve yaklaşık 200 eser yer alıyor," şeklinde konuştu.

17. yüzyılda Hollanda'da yaşanan ve lale borsasında spekülasyona yol açan 'Lale Çılgınlığı' döneminin izlerini taşıyan sergi, gelecek yıl Hollanda'da yeni katılımlarla yeniden düzenlenmeyi hedefliyor.

Sergide, Alev Özas, Prof. Dr. Zahit Büyükişleyen, Nilay Büyükişleyen, Antonio Zuchiatti, Bozani, Memiş Arslan, Sevgi Çağal, Halide Kalkavan, Hakan Cingöz, Gülay Yüksel, Gülen Kesova, Gözde Atlas, Banu Sağnak, Ebru Yolver, Numan Aykut Şahin ve Sultan Adler gibi 45 sanatçı, toplamda 200 eseriyle sergide yer alıyor.

Laleden esinlenerek yaratılan bu eserler, hem bir motif hem de bir anlatı unsuru olarak sergi alanında ziyaretçilerle buluşmakta. Sergi, 30 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

"2. Tulipomania: Lale Çılgınlığı" Sergisi, İstanbul Lale Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu.

"2. Tulipomania: Lale Çılgınlığı" Sergisi, İstanbul Lale Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu.