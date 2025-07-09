İstanbul Medipol Üniversitesi Mezunlarından Filistin'e Destek

İstanbul Medipol Üniversitesi Mezuniyet Törenlerinde Filistin'e Destek

İstanbul Medipol Üniversitesi'nde mezuniyet heyecanı yaşayan öğrenciler, tören sırasında hazırladıkları pankartlarla Filistin ve Gazze'ye güçlü bir destek mesajı verdi. Okuldan yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı mezuniyet törenleri, Güney Kampüs'te düzenlenen etkinliklerle devam ediyor.

Yaklaşık 15 bin öğrencinin katıldığı törenler, 6 gün sürecek. İlk 3 gün boyunca; Eğitim, İletişim, Hukuk, Sağlık Bilimleri, Diş Hekimliği, Eczacılık, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakülteleri ile Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ve Adalet MYO öğrencileri diplomalarını aldı.

Mezuniyet cübbeleriyle yürüyen öğrenciler, taşıdıkları pankartlar aracılığıyla Filistin ve Gazze halkına destek verdiklerini gösterdi. Pankartlarda yer alan ifadeler arasında, "Nehirden denize, özgür Filistin", "İşgalci İsrail 230 gazeteciyi katletti", "Gazze’de ölüm çocuk oyunu" ve "Yaşasın insanlık yaşasın çocuklar" gibi çarpıcı mesajlar dikkat çekti. Bu pankartlar, törene katılanlar tarafından büyük destek gördü.

Törenin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Öztürk, Filistin başta olmak üzere kriz bölgelerinde yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çekti. Öztürk, "Bugün burada birikim, çaba ve emekle örülmüş bir akademik yolculuğun sonunda elde edilen büyük başarıyı kutlamak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ne var ki, bu sevinçli anı yaşarken, insanlık onurunun ayaklar altına alındığı bazı acı gerçeklerin gölgesi yüreğimizi sızlatmaya devam ediyor. Gazze başta olmak üzere dünyanın pek çok coğrafyasında yaşanan trajediler, çağımızın vicdan sınavlarından biridir. İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılar sonucunda; kadınlar, çocuklar, sağlık çalışanları dâhil olmak üzere binlerce masum sivil yaşamını yitirmiş, yüz binlercesi ise en temel sağlık haklarından mahrum bırakılmıştır." ifadelerini kullandı.

İstanbul Medipol Üniversitesinde mezuniyet heyecanı yaşayan öğrenciler, tören sırasında hazırladıkları pankartlarla Filistin ve Gazze'ye destek mesajı verdi. "Nehirden denize, özgür Filistin", "İşgalci İsrail 230 gazeteciyi katletti", "Gazze'de ölüm çocuk oyunu" ve "Yaşasın insanlık yaşasın çocuklar" gibi ifadelerin yer aldığı pankartlar, tören alanındaki katılımcılar tarafından destek gördü, bazı pankartlarda ise barış ve dayanışma çağrısında bulunuldu.

İstanbul Medipol Üniversitesinde mezuniyet heyecanı yaşayan öğrenciler, tören sırasında hazırladıkları pankartlarla Filistin ve Gazze'ye destek mesajı verdi. "Nehirden denize, özgür Filistin", "İşgalci İsrail 230 gazeteciyi katletti", "Gazze'de ölüm çocuk oyunu" ve "Yaşasın insanlık yaşasın çocuklar" gibi ifadelerin yer aldığı pankartlar, tören alanındaki katılımcılar tarafından destek gördü, bazı pankartlarda ise barış ve dayanışma çağrısında bulunuldu.